Comunicat de presa

Acestea sunt apreciate in egala masura de catre femei, dar si de catre barbati, fie ca este vorba despre un ceas de mana, o bratara, o pereche de butoni sau o curea din piele de la ECCO.

Cu detalii inspirate din traditia brandului si cu finisajul lucrat manual, creand astfel o nota retro si o culoare profunda si bogata, curelele ECCO pot fi considerate accesorii rafinate pentru barbati.

Formele si modelele clasice sunt perfect echilibrate de detaliile lucrate manual, care adauga o valoare considerabila unei curele. Un aspect elegant si valoros este adus si de cataramele unice prin finisajul lor rezistent la zgarieturi, acestea fiind special proiectate pentru brandul ECCO.

In acest sezon este vorba despre sarbatorirea maiestriei, iar noua colectie de accesorii ECCO pentru barbati combina simplitatea designului danez cu mestesugul progresiv al pielariei pentru a face ca acestea sa fie cu adevarat speciale.

Calitatea inalta a pieilor tabacite vegetal asigura pastrarea granulatiei naturale, iar gama atemporala a conceptelor de culoare completeaza cu succes orice tinuta masculina.

ECCO ofera o colectie speciala de accesorii pretioase pentru barbati, cu un design simplu si inteligent ce aduce lux si eleganta in garderoba oricarui barbat. Colectia se gaseste in toate magazinele ECCO din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov si Sibiu, precum si in magazinul online www.ecco-shoes.ro.