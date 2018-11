Lansarea filmului Creed II a avut loc in Romania in stil Hollywood

Comunicat de presa

Filmul „Creed II” a beneficiat de invitati speciali la evenimentul organizat la Cinema City. Peste 300 de actori, sportivi, jurnalisti si influenceri au vizionat productia cinematografica care reuneste actorii Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren, Tessa Thompson, Wood Harris dar si pugilistul de origine romana Florian „Big Nasty” Munteanu, care in film joaca rolul lui Viktor Drago, fiul fiorosului Ivan Drago.

Dar cum a ajuns Munteanu sa joace acest rol?

Eduard Irimia, creatorul brandului Superkombat, este romanul care l-a reperat in Germania pe Florian Muntean, fost practicant de sporturi de contact. Boxerul de origine romana, care traieste in Germania, e mare fan al seriei Rocky si, auzind ca se face o continuare, a decis impreuna cu Eduard Irimia sa trimita echipei de productie trei casete facute de el care i-au atras atentia lui Sylvester Stallone, care il ştia pe boxer de pe YouTube.Odata ce a primit rolul, insa, lucrurile s-au complicat, pentru a ca a trebuit sa slabeasca 9 kilograme (el avea 113 kilograme) pentru a se potrivi cat mai bine cu adversarul din ring, care, in acest rastimp, lucra sa castige masa musculara.

Jordan si Munteanu au petrecut ore in sir antrenandu-se pentru film. Amuzant este ca porecla data de Munteanu lui Jordan a fost „Croşeu de stanga / Left Hook”, care i-a venit in timp de filmau o scena de box in care Munteanu a uitat sa işi controleze muşchii şi i-a aplicat lui Jordan un croşeu real de stanga.Confruntarile de pe ringul din „Creed II” sunt cu atat mai reale cu cat coregrafia minutioasa e opera coordonatorului de cascadorii Danny Hernandez, impreuna cu Sylvester Stallone şi regizorul Steven Caple Jr.

La premiera din Romania a filmului „Creed II” au fost prezenti si parintii lui Florian Munteanu, impresarul Eduard Irimia si sotia sa, Printul Paul si Printesa Lia, Ana Ularu, George Pistereanu, Gabi Antal, Howard Dell, Christopher Milburn, Iulia Verdes, Andrei Nourescu, Lydia si Eugenia Vadim, Luis Lazarus, Alex Vang, Cosmin Vasile, Cristina Zaharia, Deea Codrea, Madalina Merca, Bogdan Vladau, precum si prieteni apropiati ai lui Eduard Irimia.

„Creed II” este un film despre drama de a nu putea scapa de propriul trecut şi despre nevoia de a gasi un echilibru intre viata din ring şi cea personala, mai ales cand ambele sunt pline de suisuri si coborasuri.

Scenariul este semnat de Sylvester Stallone si Juel Taylor, personajele facand parte din franciza Rocky. Producatori sunt Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Kevin King-Templeton si Stallone insusi.

„Cred cu ardoare ca viata e ciclica, totul se repeta, totul se compenseaza. Cand am inceput sa imi imaginez povestea pentru acest film, m-am gandit la pacatele unui tata si la faptul ca Adonis singur se lupta cu o grea mostenire. Asa ca mi-am pus niste intrebari: cum ar fi daca si Drago are avea un fiu? Ce fel de mostenire i-ar lasa?”, explica Sylvester Stallone.

Din 23 noiembrie romanii vor putea viziona la cinema „Creed II”, film distribuit de Forum Film Romania.