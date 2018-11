Pe 24 si 25 noiembrie, Decathlon invita bucurestenii la sport

Comunicat de presa

Decathlon, retailer european de articole sportive, organizeaza pe 24 si 25 noiembrie o serie de activitati si competitii sportive gratuite pentru public, cu doar cateva zile inainte de deschiderea noului magazin din Bucuresti. Actiunile vor avea loc in cadrul centrului comercial Veranda Mall, unde urmeaza sa fie inaugurat noul spatiu Decathlon.

„Prin fiecare nou spatiu deschis, ne dorim sa facem sportul accesibil tuturor – aceasta este deviza Decathlon, sub care organizam in mod frecvent evenimente si activitati sportive in cadrul magazinelor noastre din intreaga tara. Actiunile programate pe 24-25 noiembrie corespund formatului de evenimente multisport si implica pasionati si practicanti ai diverselor sporturi. Inaugurarea magazinului din Veranda ne ofera un nou context pentru a extinde seria de evenimente, concursuri si provocari sportive inedite, pe care o vom continua si in 2019”, a declarat Razvan Benchea, Director de magazin, Decathlon Obor.

Pana la deschiderea oficiala a magazinului, planificata pentru 29 noiembrie, bucurestenii sunt invitati sa participe la diverse activitati sportive, in data de 24 si 25 noiembrie, in intervalul orar 10:30-18.30, in incinta centrului comercial Veranda Mall, in proximitatea intrarii in Decathlon.

Actiunile sportive organizate de Decahtlon au fost gandite pentru toate categoriile de varsta si nivelurile de practica, iar participanti vor avea posibilitatea de a primi invitatii VIP pentru ziua deschiderii magazinului.

De asemenea, toti cei prezenti pe 24 si 25 noiembrie la activitatile si competitiile sportive, vor avea posibilitatea sa testeze gratuit produsele marcilor proprii ale Decathlon, astfel incat sa verifice caracteristicile tehnice, fiabilitatea si rezistenta lor. Articolele si echipamentele sportive disponibile pentru testare se adreseaza pasionatilor de diverse sporturi, cum ar fi baschet, fotbal, tenis de masa, skateboarding sau ciclism.

De asemenea, iubitorii de sport din capitala vor beneficia si de consiliere si recomandari de specialitate, oferite de reprezentantii Decathlon, in functie de sporturile practicate, de ariile de interes si de preferinte. Mai mult, prin oferirea de informatii relevante, aceste interactiuni au scopul de a trezi interesul pentru practicarea de noi sporturi si pentru mentinerea unui stil de viata sanatos, in randul bucurestenilor.

Oncepand cu 29 noiembrie, noul magazin din Bucuresti va fi deschis pentru publicul larg si va pune la dispozitie o gama variata de articole si echipamente sportive, la un raport corect calitate – pret si cu o garantie de cel putin 2 ani.

100% PASIUNE PENTRU SPORT

Decathlon ofera iubitorilor de sport articole si echipamente sportive conform celor mai inalte standarde de calitate si inovatie din domeniu. Magazinul include produse apartinand marcilor proprii, precum: Quechua, Kipsta, Nabaiji, Oxelo, Domyos, Btwin sau Kalenji, cu un raport excelent calitate - pret. Denumite marci Pasiune, acestea reprezinta o alternativa viabila pentru produsele deja prezente pe piata, ce contribuie in mod concret la implinirea obiectivului de a face sportul accesibil tuturor.

Totodata, prin produsele cu eticheta Primul Pret Tehnic, Decathlon propune clientilor sai produsul cu cel mai bun raport calitate - pret, pentru fiecare gama de produse, cu o garantie de minim 2 ani.