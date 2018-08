Noutatea verii de la Activia: iaurturile de baut cu seminte de in si mixuri de fructe!

Comunicat de presa

Spre mare sau spre munte, cu bicicleta sau la o plimbare cu prietenii, vara esti mai activa ca oricand. Dar cum castigi energia de care ai nevoie sa faci tot ceea ce ti-ai propus? Cu noile Activia de baut cu seminte de in si mixuri de fructe delicioase: Mango-Ananas si Kiwi-Para! Sunt accesoriile perfecte de vara, pentru un stil de viata activ.

Combinand savoarea si suculenta fructelor cu iaurtul cremos si semintele de in, Activia a creat doua noi iaurturi de baut pentru pauze hranitoare intre mese, oriunde te-ai afla: Activia de baut cu seminte de in si Mango-Ananas sau Kiwi-Para. Alege-ti sortimentul preferat si ia-l cu tine in geanta, pentru un moment de revigorare.

Bogate in vitamine, semintele de in sunt recomandate in diete, continand fibre si acizi grasi, care fac noile produse ideale ca parte a unei gustari nutritive, oriunde te-ai afla.

Si ce poate fi mai racoritor vara decat gustul proaspat al fructelor? Iaurtul cu mango si ananas iti aduce bogatia fructelor exotice, pline de vitamine. Iaurtul cu kiwi si para este o combinatie unica in Romania, cu o aroma dulce-acrisoara.

La baza noilor sortimente Activia se afla fermentul unic Bifidus ActiRegularis, care contribuie la starea de bine digestiva. Iaurturile sunt produse in fabrica Danone din Bucuresti, cu lapte majoritar de la fermieri si gospodari romani.

Noile produse fac parte din gama Activia de baut, care contine si alte arome, perfecte pentru gustarile usoare de vara: Capsuni si Kiwi, Visine, Fibre, Fructe de Padure si Cereale, Piersici si Fructul pasiunii, Zmeura si Rodie si Activia Natur.