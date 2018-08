Therme lanseaza 3 noi parcuri naturale unice in Europa

Comunicat de presa

Therme Bucuresti, cel mai mare centru de relaxare, distractie si wellness din Europa, construit greenfield, inaugureaza luna aceasta doua parcuri urbane tematice, cu facilitati unice de relaxare si deconectare. Astfel, continua proiectul de extindere si inverzire a complexului, cu peste 10.000 mp de spatiu verde unic prin concept, executie si atmosfera creata, si peste 20.000 de plante perene si arbori, astfel incat clientii se pot bucura intregul an de adevarate oaze de recreere si deconectare.

Parcurile urmeaza sa fie lansate in mai multe etape, doua dintre ele in luna august si un al treilea pana la sfarsitul acestui an. Toate cele trei parcuri au fost proiectate de Sicco de Boer, arhitect olandez, nascut si crescut in pepiniera, dintr-o familie de specialisti in cresterea plantelor, el insusi studiind si devenind unul dintre cei mai apreciati designeri de parcuri-concept la nivel international.

Echilibrul oriental si linistea primordiala, la doar 10 minute de agitatia orasului

Sub numele de #ParksofTherme, vizitatorii complexului vor avea la dispozitie trei noi zone de relaxare si deconectare, doua dintre ele, incepand chiar din aceasta vara.

Amplasat in zona exterioara Galaxy, Parcul Feng Shui este un adevarat spectacol de vegetatie si arhitectura, cu peste 120 de specii de plante perene si 40 de specii de copaci, acoperind o suprafata de 4.900 de mp. Cele opt gradini din cadrul parcului simbolizeaza elementele echilibrului primordial dispuse conform legilor stravechi ale armoniei dintre om si natura. Zona cuprinde atat spatii pentru meditatie si relaxare, cat si spatii de joaca pentru cei mici sau de petrecere a timpului liber in grupuri mai mari de persoane. intreaga arhitectura invita la reflectare, la renastere si vindecare, conform ansamblului de principii mostenite de la vechii folosofi chinezi.



In zona exterioara The Palm, se afla Parcul Pangea, un puzzle imens de vegetatie, intins pe 3.800 mp, intr-o atmosfera care reda linistea primordiala, inainte ca pamantul sa arate asa cum il stim azi. Parcul Pangea cuprinde minerale pretioase, precum si plante medicinale si 12 specii diferite de arbori, redand povestea pamantului, asa cum arata in urma cu 250 de milioane de ani, cand era format dintr-o singura mare intindere de uscat, din care s-au format continentele actuale.

Plantele si mineralele fiecarui continent corespund unui scop curativ specific, vizitatorii putand sa admire minerale precum calcit, ambra, cuart roz, apatit albastru, smarald, cristal de stanca, acvamarin, serafit sau safir albastru, in functie de zona parcului in care se afla. Printre arborii-vedeta ai acestui parc se numara mesteacanul negru (Betula Nigra), considerat pomul vietii la germani, celti si scandinavi, salcamul japonez vindecator (Styphnolobium japonicum) sau Ginkgo biloba, nucul japonez, descris in cartile de medicina chineza inca de acum mii de ani.

„Natura este inteligenta, pentru ca, pentru aproape orice afectiune de pe Pamant, exista o planta sau un copac undeva, care o poate vindeca, si apoi poate fi folosit ca medicament. Trebuie sa gasim doar acele mijloace.”, a explicat Sicco de Boer

Cele doua parcuri sunt un ecosistem in continua schimbare, astfel incat de la anotimp la anotimp si de la an la an, vizitatorii vor putea descoperi alte fatete ale lor.

„Dupa extinderea zonei Galaxy cu un corp nou de 4.000 de mp, in decembrie 2016, si lansarea celei mai mari plaje urbane din Europa, Sands of Therme, am continuat proiectul extinderii si inverzirii complexului, printr-un cpncept unic de amenajare de parcuri urbane tematice. Acestea vor fi functionale intregul an, atingand un maxim de spectaculozitate vara. #ParksOfTherme este un proiect unic in Romania, aparut ca urmare a nevoii din ce in ce mai accentuate a bucurestenilor de a avea acces la spatii verzi urbane, pentru odihna, relaxare si recreere, in proximitatea zonei in care locuiesc sau lucreaza. De aceea, planuim ca toamna aceasta sa lansam un al treilea parc, Parcul Fibonacci, un adevarat spectacol pentru vizitatori, care va imbina natura, arta si matematica.” a declarat Stelian Iacob, Administrator Therme Bucuresti.

„Parcurile urbane din cadrul Therme Bucuresti sunt gandite astfel incat sa contribuie la imbunatatirea calitatii vietii celor care le trec pragul, printr-o experienta inedita, care imbina sentimentul de liniste si calm, oferite de spatiile verzi, luxuriante, si pe cel de confort si recreere, conferit de tematica fiecarui parc in parte Starea de bine se continua, astfel, si in zona exterioara Therme. Nu in ultimul rand, prin varietetea de specii de plante si prin temeticile specifice, parcurile din cardul Therme au o componenta educationala si ofera un prilej bun de dezbatere pe tema biodiversitatii si a sustenabilitatii.”, a adaugat Sicco de Boer, arhitectul celor trei parcuri.

Investitiile Therme Bucuresti, proiectul a carui constructie a inceput in anul 2013, au ajuns in acest moment la peste 85 de milioane de euro, numarul angajatilor depasind si el pragul de 500. Complexul de relaxare, wellness si entertainment are o capacitate indoor de 4.000 de persoane simultan, si numara, la sfarsitul celui de-al doilea an de functionare, peste 2 milioane de vizitatori.