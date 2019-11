“În clasa a-III-a desenam pantofi. Nu știam să îi creionez foarte bine, însă imi placea să fac asta, iar ultima pagină a caietelor mele de școală era schițată întotdeauna cu pantofi. Îi desenam și pe tabla de la școală. După un timp m-am oprit... În liceu am învățat limba greacă și am crezut că voi lucra în turism, apoi am terminat facultatea , cu tot cu master la ASE și apoi m-am angajat la o bancă grecească. După un timp, am primit oferta de a lucra pe proiecte europene. După terminarea acestui proiect am încercat să îmi caut alt job, însă era destul de dificil... În final am găsit o firmă care scria proiecte europene. Am lucrat acolo într-un birou fără geamuri, extrem de înghesuit, unde prestam ceva plictisitor, pentru că tot ceea ce făceam era să citesc proceduri pe un laptotp... Ochii mei erau roșii, eu eram obosită de un job care nu-mi oferea împlinire. La un moment dat, am găsit pe net un site care vindea încălțăminte. Mi-am spus că asta vreau să fac și eu! Pantofi! Este drept că nu am cunoscut pe nimeni în acest domeniu, iar mama se întreba cum de eu vreau să fac asta și cine va cumpăra încălțările mele. 2.000 de lei a fost tot bugetul meu și, pe lângă asta, mult mai important, o tonă de curaj nebunesc!”

Nu știam nici măcar cum se prinde un toc. Am luat-o de la zero și am învățat o altă meserie

“Prima dată am apelat la un modelier de încălțămine și, din păcate, s-a dovedit că nu era omul serios de care aveam nevoie pentru afacerea mea. Am început să citesc, să mă documentez cum decurge procesul de producție... După ce m-am informat, am sesizat că se întâmpla ceva greșit. Îmi cerea bani pentru lucruri pe care el nu le achiziționa... A fost un moment în care mi-am dorit să renunț, să las totul în urmă... Eram dezamăgită. Însă a doua zi, după o noapte de reflecție, mi-am dat seama că acesta este drumul meu în viață. Am dat anunț și am găsit de data aceasta o doamnă modelier, apoi a trebuit să găsesc locul potrivit unde să realizez procesul cap-coadă. Am stat in frig într-o magazie cu mucegai, unde am creat primele șase perechi de sandale, pe care le-a pozat o prietena de-a mea în fața mall-ului Sun Plaza. Comenzile au început să curgă, însă eu aveam doar calapodul de număr 37, nu puteam sa fac alte marimi. Cu ajutorul parintilor mei am comandat restul de calapoade. Am avut curajul să mă avânt într-o afacere care azi îmi aduce satisfacție. Evident, în acești cinci ani de zile, de când am început acest mare proiect al meu am lucrat cu multe persoane. Am învățat și eu această meserie, am învățat multe de la oamenii care cunoșteau deja tainele acestei meserii. “

Mi-am făcut singură site-ul și am învățat să pun calapodul cel mai comod!

„Formez cea mai bună echipă cu Adrian, un meseriaș foarte talentat, care mă ajută enorm! O alta persoana care m-a ajutat foarte mult si lucrez inca de la inceput este Bogdan. Când l-am cunoscut m-a întrebat dacă am atelier, iar răspunsul meu a fost promt- nu încă, dar o să am. El este cel care a produs prima sanda pe care am vândut-o. Eu am fost cea care a livrat-o. Acum este angajat la Mamzelle. Un angajat de nădejde.

Încă mai lucrez cu doamna modelier cu care am început. Numele ei este doamna Crina, o persoană minunată, care m-a învățat foarte multe total dezinteresat. La Mamzelle suntem o familie. Povestea nu este doar a mea, este a tuturor persoanelor cu care lucrez, care m-au ajutat și cu care în prezent formam o echipă minunată.

Primul site l-am realizat singură, la fel și campania de promovare a afacerii mele pe Facebook. Am aplicat ceea ce am învățat în facultate, desi atunci am crezut că nu o să îmi folosească.

Eu mă consider un produs 100% românesc. Am studiat ăn Romania, am avut bursa, iar acum o parte din utilaje sunt luate pe fonduri. Sunt exemplu viu că și în România se poate face ceea ceți doreșri dacă vrei cu adevărat.

Am croit singură încălțămintea timp de patru ani, am ambalat, am livrat.

Acum, la ambalat sau la finisat, sunt întotdeauna prezentă. Vreau sa vad fiecare pereche care pleaca de la noi.

Iubesc ceea ce fac, iar stilul pe care îl promovez este unul feminin și versatil. Folosim numai piele atunci când lucrăm încălțămintea Mamzelle. Materia primă este din România și din Italia. Nu folosim ceva sintentic pentru că nu ne place.

Mă inspiră trand-urile internaționale. Nu lucrez un model la cerere dacă nu există la noi în portofoliu și prefer să vin cu modelele noastre și să văd că sunt apreciate de cei care vor să încalțe ceva comod și foarte frumos. Îmi place tot ce e clasic, iar astfel de modele sunt cerute de românce din ce în ce mai des.”

Port tocuri de la 15 ani. Doar dacă eram foarte supărată purtam sneakersi

„Da, ador tocurile! La școală, la ora de sport, mă împrietenisem cu profesoara și o rugam să nu merg la acest curs pentru că nu voiam să stau în adidași. La un moment dat, tatăl meu mi-a cumpărat o pereche de pantofi pentru balul de absolvire. Erau mici, mă strângeau foarte tare dar i-am purtat pentru ca imi placeau.

Nu concepeam și nici acum nu concep dacă mi-aș cumpăra ceva să nu aibă toc. Acum, doar dacă am foarte multe drumuri de făcut mă încalț în ceva comod, așa cum sunt, de exemplu, bocancii pe care ii producem. Oricum, chiar dacă fac foarte multe modele, eu merg pe varianta simplă, cu o baretă simplă, ștaif simplu... Toate produsele sunt ca și copiii mei.

Chiar dacă sunt făcute le comandă și sunt produse personalizate, noi permitem schimbul, astfel încât clienta să fie mulțumită. Cele mai cerute tocuri sunt cele de nouă sau zece centimetri.

Noutățile apar o dată sau de două ori pe săptămână, așadar, Mamzelle este brand-ul care vă pune la dispoziție noutăți săptămânal.”

https://www.mamzelle.ro/

https://www.instagram.com/mamzelleofficial/

https://www.facebook.com/Mamzellehandmade/