Black Friday poate fi o scuză de a-ți schimba garderoba, mai ales dacă țintești magazine online cu oferte la îmbrăcăminte și încălțăminte. Sunt foarte mulți retaileri fashion care participă la promoțiile din Vinerea Neagră, iar mulți dintre aceștia deja au început să aplice discounturi la gama de produse din portofoliu.

Answear desfășoară între 12-16 noiembrie campania de Black Friday 2019, ceea ce înseamnă că este în desfășurare. Cu reduceri generoase, poți adăuga în coșul de cumpărături haine de firmă care sunt cu până la 70% mai ieftine.

Black Friday 2019: ținute de damă la prețuri mici pe Answear

Pentru femei, Answear a aplicat reduceri de Black Friday 2019 pentru mai multe articole - bluze, cămăși, cardigane, costume de baie, dresuri, fuste, geci, paltoane, pantaloni, pulovere, tunici, pantofi cu toc, botine, balerini, cizme, mocasini, papuci de casă, sandale.

Top de vară pe albastru

Pentru a-ți face o idee despre ce înseamnă campania de Black Friday 2019 pe Answear, am ales să îți prezentăm acest top care este cu mult mai ieftin (de la 139.90 la 23.9 lei). Este un model confecționat din țesătură netedă, are fason lejer, pattern simplu și stil casual. Are umerii căzuți pe brațe și bretele decorative cu cusături ca de volănașe.

O poți comanda aici

Pantaloni verzi în carouri

O pereche de pantaloni de firmă, care ne-a atras atenția din reducerile de Black Friday 2019 de pe Answear, sunt cei de mai jos. La fel - scădere “dramatică” și o investiție cool, ținând cont că sunt foarte versatili ca design și în combinații de culori aprinse. Forma liberă și patternul texturat, buzunarele oblice, talia înaltă și fasonul lejer îi fac foarte faini pentru purtătoare.

Îi poți vedea aici

Rochie bordo cu dantelă

O rochie superbă de seară care este potrivită pentru diverse ocazii tip cocktail, această ținută este parte din colecția Vila. Mulată pe corp și confecționată din material dantelat subțire tip țesătură, aceasta are mâneci lungi și decolteul rotund. Un farmec aparte este dat de faptul că are spatele deschis ceea ce îi conferă o notă de seducție. De Black Friday o găsești pe Answear cu 70% mai ieftină.

O poți vedea aici

Haine de brand pentru bărbați de Black Friday 2019 pe Answear

Și pentru bărbați, Answear a pregătit reduceri de neratat pentru Black Friday 2019. Domnii pot alege dintre bluze, cămăși, lenjerii de corp, geci, paltoane, jeanși, pantaloni, pulovere, sacouri, costume, șosete, tricouri. De la încălțăminte au gamă de espadrile, ghete, mocasini, pantofi sport și altele. Mai jos îți dăm trei exemple de luat în considerare.

Tricou polo cu print floral

Pentru bărbații moderni cărora le plac lucrurile atipice, Answear are o listă mare de tricouri care mai de care mai colorate și interesante. Noi am ales unul polo, care are imprimeu jungle nature pe fundal alb. Este un model cu guler și încheiere scurtă cu nasturi plus pattern texturat floral.

Îl poți comanda aici

Cămașă roz pentru bărbați

Această cămașă este pe roz prăfuit și se vede tare interesat, mai ales în combinație cu o pereche de jeanși. Cu fason regular și confecționată din țesătură netedă, aceasta are mâneci încheiate cu manșete, pattern simplu și guler moale. Se poartă ca ținută casual, gulerul fiind cu buton. Ne place tare mult.

O poți vedea aici

Pulover bărbați de Crăciun XMASS

Pentru că un Ugly Christmas Sweater este nu doar amuzant, cât și practic pentru că se poate purta nu doar de sărbătorile de iarnă, ci oricând se dorește ceva vesel. Este din tricot ornamentat, are fason drept și decolteu rotund, elastic și subțire. Patternul este unul texturat cu print de sezon și tematică de Crăciun.

Îl poți vedea aici

Foto fr si main: By Creative Lab /Shutterstock