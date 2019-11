Black Friday 2019 este în plină desfășurare pe Fashion Days, care menționează că are reduceri ce ajung până la 80%. Iar asta se traduce prin economii importante sau că poți cumpăra mai mult cu mai puțin. Oricum ar fi, îmbrăcămintea și încălțămintea pentru el și ea au discounturi generoase și ar fi păcat să nu se profite de acestea.

Pentru bărbați am ales din lista de oferte de Black Friday de pe magazinul online de fashion tricouri de firmă. Unele care se pot purta oricând și oriunde. Pentru că, până la urmă, asta este ideea tricourilor, nu?

Tricou sport GAP

Un tricou pentru bărbați, unul care are un preț super mic de Black Friday pe Fashion Days. Am ales unul simplu, deloc pretențios pentru că nici nu trebuie să te complici. Este un model uni din 100% bumbac, având pe piept aplicat un buzunar. Croiala este regular fit, decolteul rotund, mânecile scurte și culoarea este roz somon.

Tricou cu detaliu brodat Blend

Cu o combinație interesantă de dungi orizontale între negru și roșu, acest tricou din bumbac se poate combina atât cu o pereche de jeanși, cât și cu una sport. Stilul casual îl face comod, iar decolteul rotund îi asigură un look clasic. Simpatic este detaliu brodat cusut pe piept, vesel și colorat.

Tricou cu imprimeu logo Puma

Dacă îi plac tricourile de la Puma, atunci se poate alege unul care are un logo printat peliculizat mare pe partea din față. Este pe gri închis melange și are scrisul cu alb. Ca material este o combinație între bumbac și sintetic, are un stil casual și este modern, masculin.

Tricou slim fit NEXT

Un tricou ceva mai interesant poate fi cel pe oranj. Pentru că nu este chiar o ținută pe care bărbații o aleg în mod obișnuit, dar putem spune că este una îndrăzneață cu siguranță. Modelul uni și croiala slim fit îl fac ușor de purtat. Plus că sigur atrage atenția - doar că într-un mod plăcut.

Tricou polo Nike

De Black Friday Fashion Days a inclus în lista de oferte și brandul Nike. Am dat pentru bărbați peste un tricou polo din pique. Am optat pentru unul pe roșu stins cu imprimeu uni cu logo brodat, cu guler și mâneci scurte. Este confecționat din bumbac, ceea ce înseamnă că te lasă să te miști liber.

Tricou cu buline pentru bărbați de la Banana Republic

Poți spune despre un bărbat care poartă tricou cu buline că este destul de curajos, nu? Nu neapărat, cât poate că are simțul umorului și că se simte bine cu orice ar purta. Am găsit un astfel de model de la Banana Republic. Este polo regular fit cu model grafic și mâneci scurte, prindere la partea de jos a terminației și o fentă cu nasturi.

