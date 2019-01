Designerii au propus multe modele de ghete cu model colorat! Și multe cizme, pantofi, sandale și bocanci cu motive colorate! De la pattern floral la model geometric, de la mult adoratul animal-print la detaliile de inspirație britanică, ce amintesc de cadrilatele ecosez și tartan.

Și pentru că am vorbit despre țesături și modele, trebuie să vorbim puțin și despre formă, mai specific, despre calapod. Dacă vorbim despre bocanci cu imprimeuri colorate, aceștia se poară în stil Punk-Rock dar și Army-boots, contrastul fiind cu atât mai mare, între linia de ”bad girl” și imprimeuri, adesea delicate sau ludice, sexy sau feminine.

Modele de bocanci cu imprimeuri colorate: de la animal-print la motive florale sau carouri englezești!

Creatorii de modă au propus multe modele de pantofi, cizme, botine, ghete, sandale și bocanci cu imprimeuri colorate în acest sezon. De exemplu, Creatures of Comfort au mers pe escarpeni din satin cu buline, în timp ce Lanvin, Fendi și Miu Miu au defilat cu ghete cu model colorat și cizme cu pattern-uri adesea create din multitudine de logo-uri.

Botine cu pattern în steluțe am văzut la Dolce & Gabbana, iar la Balenciaga au ieșit în evidență cizmele mulate, second skin, cu imprimeu floral dar și cadrilat. Motive florale am întâlnit pe pantofi (mai exact pe sandale) la Michael Kors și Erdem.

Putem concluziona, după această mică introducere în moda de pe podium că acest sezon este dedicat încălțămintei cu imprimeu, pattern-uri deosebite sau din țesături ce ies în evidență.

Iar modelele de bocanci cu motive colorate ale acestui sezon sunt doar o parte, desigur o parte importantă. Și, ca să îți ușurez munca, am căutat și în magazinele noastre online selecții de bocanci cu imprimeuri colorate, din care să te inspiri!

Descoperă-i cu noi și vezi și cum se poartă ei, în ce combinații vestimentare!

Bocancii cu motive vesele transformă ținuta!

Spuneam că se poartă atât calapodul milităresc, cât și calapodul de boot Punk-Rock. Cu atât mai mult când acești bocanci au imprimeuri interesante, în contrast cu linia propusă (floricelele pe carâmb de bocanc Punk sunt suficient de contrastante, nu?)!

Dar hai mai bine să vedem, mai exact cum să asortezi bocancii cu motive colorate, fie ei Punk, fie Army, în funcție de pattern!

Practic, întrucât vorbim despre contraste și amestecuri de stiluri, linii, croieli, imprimeuri, țesături, culori și influențe, regula e simplu de urmat, dacă vorbim despre cum asortezi bocancii cu imprimeuri colorate în ținuta ta! Pe scurt: ei se potrivesc oricum! Mai ales că îmbină elemente eclectice!

De exemplu, dacă alegi bocanci cu imprimeuri colorate, în stil Punk, completați de pattern cadrilat, amintind tot de moda Punk, sau de motive florale și vegetale, amintind mai degrabă de broderiile Baroce sau romantice, ei pot fi asortați la stofe cadrilate sau uni, la blugi, la fuste din tulle, la fuste plisate, chiar și la rochii!

Și genul de ghete cu model colorat, cu elemente de bocanc, fie Army, fie Punk, poate fi purtat atât casual, cât și seara sau chiar la birou! O pereche de boots ce ies în evidență pot deveni piesa centrală a ținutei tale!

Secretul, când vine vorba de asortarea unor astfel de bocanci cu imprimeuri colorate, este să îi lași să fie văzuți! Animal-print, carouri, motive florale, motive Punk, pattern-uri etnice, detalii geometrice sau abstracte, toate se regăsesc în stilul acestui sezon! Și toate pot fi cu ușurință asortate ținutei tale!

Sursa foto front page – Unsplash

Un material de Iulia Claudia Dumitru - autor Jurnalul unei shopaholice / Kudika Shopping