Recent, Alex a intrat și în proiectul „Masterchef”, el fiind unul dintre concurenții care le va ține piept celor 3 jurați, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.



Alex Hada, la punct și virgulă, în continuare într-un interviu exclusiv.



Cine este Alex Hada?

Un băiat de 28 de ani care a obținut diploma de doctor în fizică acum 1 an de zile, iar acum este cercetător științific la Universitatea Babeș Bolyai, care este și visul meu de mic. Sunt într-o relație fericită și sănătoasă de peste 5 ani de zile, iar de puțin peste un an sunt și tată de pisica. În plus, de 3 ani de zile creez conținut online de tip scurt despre stilul meu de viață, mâncare, relația mea și realizez o emisiunr educativă, „Fizica Gustului”, difuzată în fiecare vineri, cu începere de la ora 14:30, la Radio România Cultural.



Care este DE Ce-ul tău profesional, Alex?

La începutul clasei a8a, că orice alt băiat, îmi plăcea foarte mult să mă joc pe calculator așa că m-am hotărât că vreau să merg la un liceu mediu că să pot să îmi continui pasiunea pentru jocuri. Însă, în același timp eram foarte bun la fizică și în acel an m-am calificat la olimpiada națională de fizică, unde am cunoscut o persoană, era cu câțiva ani mai mare că și mine, iar prin modul în care vorbea, rezultatele lui anterioare, mi-am dat seama că vreau să ajung ca el. Practic mi-a deschis ochii aceea persoană și mi-am dat seama că eu sunt o persoană extrem de curioasă și deși eram așa dintotdeauna anturajul în care eram nu favoriza partea această, ci jocurile pe calculator. Iar când m-am intorsc acasă de la olimpiada am spus părinților mei că eu vreau să devin cercetător. De când eram foarte mic, îmi plăcea să îi întreb “de ce se întâmplă asta” și trebuie să recunosc că tot timpul am visat că voi avea un impact mare asupra omenirii. Cum altfel să faci asta decât prin cercetare!



Știu că ai un parcurs profesional bogat și totuși ai ales online. De ce?

Îmi place extrem de mult jobul pe care îl am, de cercetător. Însă, cum și eu am avut nevoie de o persoană care să îmi deschidă ochii, probabil multe alte personae au nevoie de acest lucru. Și de aceea am ales și parte de online, să inspir alte persoane să își împlinească visul! Așa că am început un canal pe partea de stil de viață echilibrat, mâncare, relație sănătoasă și chiar și acele lifehacks pe care le-am prezentat aveau nu doar scop informativ, dar și scopul de a face că persoanele care mă urmăresc să se întrebe “De ce se întâmplă asta”



Alex, spune-mi, te rog, care crezi că este secretul succesului pe online sau cel pe care l-ai descoperit tu?

Motto-ul meu în viață este “Perseverență e cheia succesului”. Că și în orice alt domeniu și în partea de online părerea mea este că trebuie să fii perseverent. Deși postez pe Tik Tok de 3 ani de zile, iar pe Youtube și Instagram de puțîn peste 1 an, eu am început această călătorie acum 6 ani postând videouri pe Youtube cu jocuri pe calculator, am făcut asta puțîn peste 2 ani, însă deși nu am avut mare succes am învățat să editez, ceea ce a fost un atu pentru meomentul când am inveput să chiar am succes pe Tik Tok 3 ani după. În plus, în perioada această de 3 ani de când am devenit mai cunoscut, am avut desigur urcușuri și coborâșuri, ceea ce este normal, dar cel mai important este să fii perseverent iar trendul per total să fie crescător.



De unde ispiratie pentru contentul pe care-l faci?

Pe partea de stil de viață, mă inspir pur și simplu din viață mea și încerc să o transpun cât mai sincer online, pe partea de rețete desigur nu prea mai ai cum să inventezi “rețete noi”, dar poți lua rețete consacrate la care să le adaugi touch-ul tău. Dar pot spune că cel mai creativ sunt în 2 momente: 1) când mă plictisesc și 2) când am o perioada de “scădere” pe social media. Așa că după această vara mi-a venit ideea să introduc și o parte educativă în conținutul meu, abia aștept să postez această nouă serie și să văd ce părere vor avea urmăritorii mei.



Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac influencerii în ziua de astăzi?

O greșeală mare pe care o fac influencerii din ziua de astăzi este că se axează pe numere și nu pe formarea unei comunități. Și din punctul meu de vedere e foarte ușor să faci vizualizări și urmăritori, dar e foarte greu să creezi o comunitate. Cred că e mai important să ai 10 000 de urmăritori loiali decât 1 milion cărora nu le pasă de ține!

Garbo - Arta de a trăi frumos!