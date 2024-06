Înscrie-te astăzi la Green Start-Up Sustainbility Forum & Awards pentru a-ți confirma locul. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate.

Green Start-Up Sustainability Forum & Awards vrea să fie un loc de întâlnire al antreprenorilor, investitorilor, reprezentanților asociațiilor, oamenilor care gândesc soluții și le implementează pentru a dezvolta, pornind de la comunitățile din care fac parte, orașele și și întreaga țară.

Green Start-Up Sustainability Forum & Awards 2024 este un eveniment realizat cu sprijinul Carrefour, Environ. De asemenea, Community Partners sunt La French Tech Bucharest și British Romanian Chamber of Commerce.

Green Sustainability Forum are câteva direcții strategice de dezbatere, care continuă ceea ce facem la Green Start-Up în ultimii 3 ani:

cum finanțăm proiectele verzi,

cum folosim tehnologia pentru orașe prietenoase cu locuitorii,

provocările și oportunitățile electrificării transportului,

exemple de bune practici din afara României,

cum construim orașe verzi,

smart living,

economie circulară,

momente de inspirație de la lideri de sustenabilitate și ai comunităților care fac bine în țara noastră.

În ultimele zile am confirmat noi speakeri. Iată detalii despre ei:

Corina Murafa, Membru European Economic and Social Committee

Corina Murafa este cercetător, activist și consultant independent cu peste 10 ani de experiență în domeniul climei, energiei și sustenabilității, colaborând cu organizații mari din mediul public, privat și non-guvernmental, la nivel național și internațional, precum Banca Mondială, Comisia Europeană, Frankfurt School of Management, Fundația Friedrich Ebert, Environmental Defense Fund, Cancelaria Primului Ministru, și alții. Reprezintă societatea civilă în Consiliul Economic și Social European, în urma unei largi susțineri primite din partea ONG-urilor din România. Este membră a Observatorului Român pentru Sărăcie Energetică și lector universitar al Facultății de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Parcursul ei academic cuprinde studii doctorale și de master la ASE București și Hertie School of Governance, Berlin, precum și fellowship-uri la New York University și UC Berkeley.

Loredana Neghină, Fondator Micul Erou

Loredana Neghină se descrie ca fiind ”formatoare de mici eroi”. După 13 ani de viață corporatistă, Loredana a decis să facă pasul către antreprenoriat și să organizeze primele și singurele cursuri de prim ajutor dedicate exclusiv copiilor, din România. La Micul Erou, aceștia învață cum să acorde primul ajutor în caz de accidente ușoare sau chiar grave.

Adrian Teampău, Director, Taxe Indirecte și Economie Circulară Deloitte

Adrian Teampău este Director în cadrul departamentului de Taxe Indirecte al Deloitte România, fiind specializat în consultanță taxe indirecte, tehnologie de taxe și economie circulară. Are o experiență de peste 18 ani în consultanță de business în diverse proiecte pentru companii mari din industrii precum cea producătoare, automotive, imobiliare, farmaceutică, retail și bunuri de larg consum.

În prezent, Adrian se concentrează pe dezvoltarea paletei de servicii în Economie Circulară, stabilirea de parteneriate cu diverși actori din piață și creșterea echipei. De asemenea, este implicat în dezvoltarea de aplicații IT în zona de optimizare a proceselor și creștere a eficienței.

Adrian este membru al grupurilor de lucru din cadrul FIC și AmCham România. Este licențiat în Economie în cadrul Universității Româno-Americane și membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Află cine sunt primii speakeri confirmați ai Green Sustainability Forum 2024 și vino alături de ei, și de noi, la o nouă ediție a evenimentului în care cunoaștem oamenii care au un impact pozitiv în comunitățile din care fac parte, pe 19 iunie, la Nayam Events.

Cui se adresează Green Start-Up Sustainability Forum & Awards

Companiilor mari cu istoric în România și care se reinventează prin soluții sustenabile.

Liderilor de opinie care luptă pentru un viitor mai bun.

Startup-uri cu soluții inovatoare pentru un viitor verde.

Încheiem cu o ceremonie de premiere pentru cele mai interesante startup-uri verzi și companii din perspectiva redacției Green Start-Up.

În public așteptăm studenți, antreprenori, manageri și C-levels de la companii din România și cu activitate locală, specialiști, oameni care prin acțiunile lor creează un impact în comunitățile în care lucrează și trăiesc.

Sunteți pregătiți să transformați lucrurile? Veniți alături de cei ca voi la Green Start-Up Sustainability Forum & Awards - înscrieri aici.