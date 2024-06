Despre dieta ketogenica

Dieta ketogenica consta intr-un consum predominant de grasimi sanatoase (aproximativ 70%) si proteine (25%) care, in timp, determina organismul sa arda grasimile din alimentatie, dar si sa consume din tesutul adipos.

Principiul dietei ketogenice

Dieta ketogenica functioneaza dupa principiul cetozei, un fenomen natural care are loc in organism.

De regula, carbohidratii consumati sunt transformati in glucoza, care este transportata prin intermediul sangelui la toate organele si toti muschii corpului, pentru a le oferi energia de care au nevoie pentru o functionare optima.

Atunci cand reduci consumul de produse de patiserie, fast-food si paine, dar cresti consumul de grasimi si proteine, creierul declanseaza procesul de cetoza – in lipsa glucidelor, incepe sa arda din grasimi, pe care le transforma in corpi cetonici (acest proces are loc la nivelul ficatului), care inlocuiesc glucoza de mai devreme si sunt folositi pe post de energie pentru organism.

Foto fr si main: Chinnapong /Shutterstock