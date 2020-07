Orice rasarit de soare este o dovada vie a unui nou inceput, a unei noi zile, a frumusetii naturii si a momentului in timp si spatiu in care traim. Rasaritul este un moment al zilei sublim, vorbind despre speranta, incredere si bucuria de a ne afla in viata si a lua-o din nou de la capat. Iar daca surprindem pe tarmul marii sau al unui ocean un astfel de rasarit, ne putem considera cu adevarat norocosi si binecuvantati sa putem admira atata splendoare. Iata cateva imagini cu rasaritul de soare surprins deasupra marilor si a oceanelor lumii, fotografii care iti vor taia respiratia: