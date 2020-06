Anthony Hopkins este un actor britanic extrem de apreciat pentru abilitățile sale actoricești și modul în care reușește să dea viață și să creeze personaje extraordinare în lumea filmului. Născut în anul 1937, Anthony Hopkins l-a interpretat ca nimeni altul pe doctoral Hannibal Lecter din “Tăcerea Mieilor”, “Hannibal” și “Red dragon”. Palmaresul sau cuprinde peste 100 de filme, seriale TV și piese de teatru, iar celebrul actor a câștigat de-a lungul carierei sale nenumărate premii precum BAFTA, Emmy sau Oscar. În 1993, Anthony Hopkins primește titlul de cavaler de la regina Marii Britanii.

Actorul este îndrăgit nu doar pentru meritele sale artistice deosebite, dar și pentru prezența sa nobilă și inteligentă, pentru integritatea, profunzimea și personalitatea sa complexă și fascinantă, pentru cuvintele sale pline de înțelepciune și inspirație. Căci da, la cei 82 de ani ai săi, Anthony Hopkins ne inspira în continuare cu spiritul sau strălucitor si savuros. Avem ce învăța de la Sir Philip Anthony Hopkins!

Citate memorabile de la Anthony Hopkins

De ce iubim dacă doare atunci de mult când pierdem? Nu mai am răspunsuri, doar viața pe care am trăit-o. Durerea de acum este parte din fericirea de atunci.

Renunțând la “nevoile” și la “lipsurile” tale, lucrurile încep să ți se întâmple.

Întâlnește-te cu femei care au cumpărat mai multe cărți decât pantofi.

Întregul sens al curajului este cel de a-ți depăși frica. Acesta este cel mai interesant lucru, când curajul țâșnește din frică.

Suntem doar fire de iarbă și când plecăm, plecăm, nu mai venim niciodată înapoi; o singură viață… poate că e adevărat. Dar înclin să cred că asta nu este tot ceea ce este. Fiindcă viața mea a fost precum o umbră a ceva mult mai profund. Și am experimentat asta de mai multe ori.

Nu există scurtătură către fericire, trebuie să îți trăiești viața.

Am încercat actoria, mi-a plăcut și am rămas la ea. Am văzut-o ca pe o modalitate de a-mi ține promisiunea pe care mi-am făcut-o mie însumi de a le-o plăti cu vârf și îndesat celor care mi-au făcut viață în școală dureroasă.

Toți ne vindem pe noi înșine într-o oarecare măsură, cred.

Bucură-te de tot ce este înăuntrul tău: imperfecțiunile, întunericul, bogăția și lumina și tot. Și vei trăi o viață plină.

Ferește-te de tirania celor slabi. Vor stoarce tot din tine.

Astăzi este mâinele în privința căruia mi-am făcut griji ieri.

Cred că cel mai sănătos mod de a trăi este acela de a te împrieteni cu bestia dinăuntrul tău și nu mă refer aici la bestia propriu-zisă, ci la umbra din interiorul tău. Partea întunecată a naturii umane. Distrează-te cu ea căci asta înseamnă a acceptă totul despre noi înșine.

Murim de la atâta gândit în exces. Ne omorâm încetul cu încetul gândindu-ne la tot. Gândim. Gândim. Gândim. Nu poți avea niciodată încredere în mintea umană. Este o capcană mortală.

Forța magică, supranaturală care este cu noi în fiecare secundă este timpul. Nici măcar nu îl putem înțelege. Este o așa iluzie, un lucru atât de ciudat.

Credeți în Dumnezeu, credeți în puterea Lui. El vă este aproape în orice moment al vieții.

În anumite momentele ale vieții noastre primim mici semnale, mici străfulgerari care ne spun “este al tău dacă ți-l dorești”.

Odată ce începi să îți pierzi direcția și ajungi să crezi că respiri un aer diferit de toți ceilalți, eșți condamnat, ești pierdut.

Filozofia mea este: Nu este treaba mea ce spun sau ce gândesc alți oameni despre mine. Sunt ceea ce sunt, fac ceea ce fac. Nu mă aștept la nimic și accept totul. Și asta face viața mult mai ușoară.

Mă bucur că nu mai sunt tânăr. Nu aș mai vrea să o iau iarăși de la capăt.

Viața este dură, dar trebuie doar să te dai jos din pat, să ieși afară și să faci ce ai de făcut.

Nu îmi pasă: dacă nu le place, nu le place, eu o fac pentru plăcerea de a o face.

Viața este atât de scurtă și atât de multe imagini glorioase în lume și tot atâtea odioase, dar vreau să le văd pe toate. Așa că m-am mutat din zona mea de confort.

