Galben de floarea-soarelui, mov de lavanda, albastru clar si nesfarsit de cer de vara, verde profund, auriu de lanuri coapte, campuri intinse de flori salbatice… perfectiunea creatiei si a naturii este pretutindeni in jurul nostru in zilele lungi de vara. Nu degeaba i se mai spune verii "cel de-al treilea Rai al anului", vara are o magie aparte. Va invitam la o incursiune virtuala in universul verii, in care vom viziona peisaje de vara si ne vom infuza cu spiritul plin de viata, culoare si arome al acestui anotimp.