Daca pentru cei care iubesc ploaia si sa o admire s-a inventat un cuvant: pluviofil, nu stiu cum am putea sa ii numim pe cei ca noi, care iubesc modul in care ploaia si luminile orasului se reflecta pe asfaltul ud al trotuarelor, soselelor sau in parbrizele masinilor :). Cert este ca ploile de vara au un farmec aparte, iar amestecul dintre culorile puternice ale orasului si ale felinarelor, reclamelor outdoor sau sistemelor de iluminare si ploaie, creeaza niste peisaje citadine feerice in miez de noapte. Am ales 16 fotografii superbe, imagini nocturne cu ploaia si reflexiile ei in oras, care ilustreaza perfect sentimentul si moodul despre care va vorbeam mai sus.