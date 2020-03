Pe 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie de coronavirus. De asemenea, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, sublinia într-o declarație că ceea ce va urma poate fi “nu doar o criză de sănătate publică, ci o criză care va afecta toate sectoarele”, făcând apel ca fiecare sector și fiecare individ să se implice în lupta împotriva coronavirusului. Este o știre pe care fiecare cetățean al lumii trebuie să o digere în sinea sa și să ia în același timp cele mai bune măsuri de precauție și îngrijire pentru sine, familia sa și cei din jurul sau.

Recunosc că încă mi se pare că ceea ce se întâmplă este ca un vis urat. Tot aștept să se termine, dar nu se termină... Urmăresc știrile îngrijorată, trec de la o stare la alta și încă nu mi-am revenit din șoc. Încerc să șterg din minte atmosfera sumbră a lui Jose Saramago din “Eseu despre orbire” cum pot mai bine. Poate cu un dezinfectant bun sau încercând să privesc lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Nu prea mi-a ieșit la început fiindcă mintea mea oscila între frică, panică, scenarii apocaliptice și responsabilitate, măsuri de prevenție pentru mine, măsuri de prevenție pentru ai mei, ce să facem, cum să facem ca să ieșim cu bine și din asta, deși niciunul dintre noi nu a mai trecut vreodată prin ceva similar, de o asemenea anvergură.

Li Edelkoort: Coronavirusul este o pagină goală în care omenirea poate scrie noi începuturi

Încercam să înțeleg de ce se întâmplă ce se întâmplă… călătoriile se anulează, planurile se anulează, evenimentele publice se anulează, oamenii se izolează și autoizolează, producțiile încetinesc, poluarea încetinește, turismul suferă, economia suferă, oamenii suferă…. Oameni se îmbolnăvesc, oameni mor, azi pot fi eu, mâine poți fi tu, în altă zi cineva drag. Nu sună bine, sunt terifiant și groaznic, ce ar putea să fie bine?… Dincolo de toate astea, are ceva să ne învețe coronavirusul? Ce lecție karmică are omenirea de învățat din toate acestea? Pandemii au mai fost în istoria omenirii, ciclitatea istorică este aproape un fapt intrinsec… dar am învățat? Este ceva pozitiv dincolo de toată această criză a sănătății și tot colapsul economic care poate urma la nivel mondial? Ei bine, este, consideră Li Edelkoort, specialist și analist olandez în tendințele globale și ale viitorului și vreau să cred și eu ca există.

Foto: By Mongkolchon Akesin /Shutterstock

Poate că omenirea se îndrepta până acum într-o direcție greșită, poate că poluam prea mult planeta, îi exploatam resursele fără milă, poate că o sufocam cu consumerismul acesta exagerat și nejustificat, poate că eram prea egoiști și făceam ca totul să fie despre imagine, poate că ne păsa prea mult doar de noi înșine, poate că bula în care trăiam fiecare separați trebuia să se spargă într-o zi și să se împrăștie în jur.

Poate că nu eram atât de fericiți și autentici ca în pozele de pe Instagram și în selfiurile de pe Facebook și aveam nevoie de mai multe likeuri de la noi decât de la alții. Eram conectați online, dar deconectați unul de la celălalt în rest. Poate că uitam că suntem interconectați cu toții la un nivel planetar și “AICI” al meu devine cu ușurință “AICI” al tău. Poate că planeta (și sistemul nostru respirator totodată) avea nevoie de un moment de respiro (și umanitatea la fel, Dumnezeule!) pentru ca cerul să se limpezească de noxele de poluare și emisiile de carbon cauzate de producția în masă. Și uite că acum ne atrage atenția într-un mod brutal, trezindu-ne la realitate și la noi înșine.

Este adevărat, spune Li Edelkoort, expert olandez în tendințele globale și ale viitorului, într-un articol publicat pe dezeen.com că “pandemia de coronavirus poate conduce către o criză globală de o magnitudine nemaiîntalnită pană acum”, dar această pandemie îi va permite în același timp umanității să își reseteze valorile. Carantina la care ne vom supune mulți este de fapt o “carantină a consumului” în care vom reînvăța să ne bucurăm de o rochie simplă și veche (da, purtată și răspurtată), de o carte uitată în bibliotecă, de obiceiuri aproape pierdute în viețile noastre agitate și ocupate precum gătitul în casă.

Această criză poate fi percepută și ca o criză care ne temperează apetitul consumerist și obiceiurile noastre hrăpărețe, apreciază specialistul în tendințe. Indiferent de cât de greu ne vine acum să credem, această criză cu care se confruntă umanitatea ne poate face să devenim mai conștienți ca indivizi și mai responsabili. “Coronavirusul poate schimba lumea în mai bine căci a dat startul momentului potrivit pentru a regăsi noi valori – valori ale experiențelor simple, ale prieteniei”.

“Virusul va încetini totul. Vom vedea o stagnare în producerea de bunuri de consum. Este groaznic și minunat în același timp fiindcă trebuie să încetăm să mai producem în ritmul în care produceam. Trebuie să ne schimbăm comportamentul pentru a schimba mediul. Este ca și cum virusul este de fapt un moment de grație divină pentru planetă”, declara Li Edelkoort în aceeasi publicație.

Această criză pe care o poate aduce cu sine coronavirusul ne va forța să ne reinventăm, să lăsăm deoparte nevoile superficiale care țin mai mult de formă decât de fond și de conținut, să găsim noi modalități de comunicare și de muncă, să înțelegem cât de importantă este comunicarea, cât de importante sunt educația și informarea corectă, demnitatea umană, cât de importantă este respectarea unor reguli făcute înspre beneficiul nostru și pentru supraviețuirea noastră, cât contează asumarea responsabilității personale în situații de criză. Criza coronavirusului ne va forța și să ne reinventăm sistemele medicale, să le aservim cu adevarat oamenilor, să le gândim înspre beneficiul tuturor, nu doar al privilegiatilor, aka clasa politică sau cei bogați.

Poate că așa își vor aminti și cei care trag sforile pe această planetă și fac jocurile puterii că respirăm același aer poluat și că epidemiile ne pot lovi cu aceeași forță indiferent de locul în care ne aflăm, de statutul sau de banii pe care îi avem și că niciun buncăr de pe planetă nu ne poate scăpa de apocalipsa a ceea ce noi ca umanitate am construit. Și noi, ceilalți, suntem la fel de responsabili. Că ne supunem ca oile, că nu ne apărăm drepturile sau aerul sau persoanele, că tacem, că suntem prea leneși și comozi, că nu luăm atitudine, că ne dorim schimbare, dar nu facem nimic, că nu ne informăm și educăm suficient de bine și corect încât să ne alegem corect politicienii, conducerea, sistemele. Ne place sau nu, cu toții culegem ceea ce am semănat… umanitatea are niște lecții serioase de asumat și învățat din lecția dura a coronavirusului.

“Din păcate, în acest dezastru nu există un leac imediat. Va trebui să strângem rămășițele și să reinventăm totul de la zero odată ce virusul va fi sub control”, declara specialistul.

De asemenea, mi-a dat de gândit și punctul de vedere al Alinei Albert, influencer în zona spiritualității și a paranormalului:

“O boală fizică are și o cauză spirituală. Omenirea se confruntă cu o epidemie generată de un virus care atacă plămânii și îngreunează respirația... nu cumva pe planeta asta încălzirea globală, poluarea generate de civilizația lui homo sapiens sapiens, au distrus ecosistemul planetar? Se mai poate respira pe planeta asta? Unde e cea mai mare poluare? Este o boală spirituală să nu respecți resursele și mediul în care viețuiești! Realitatea oglindește ceea ce omul însuși este. Am defrișat, am extras petrol, gaze... Ce am pus în loc? Mașini de lux, industrie alimentară ucigătoare, nevoi artificiale cu tonele.... De ce China? Unde este cea mai mare poluare pe glob? De ce Italia? Unde sunt cele mai mari fițe inutile, marca homo sapiens sapiens - Gucci.-MUCII și alte "minunății" ale existenței noastre?!...China l-a replicat pe Gucci, Italia a replicat și ea ce a putut... Depresivă și patologică a fost mereu existența, la scară mare, a omului! Mai încearcă, homo sapiens sapiens!”, spunea Alina într-o postare pe Facebook.

Să ne dea de gândit un pic toate acestea, dragilor….

Foto fr si main: By ImageFlow /Shutterstock

Vizionare placuta