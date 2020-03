“Ești una cu viața. Cu cât mai mult știi să te iubești pe ține însuți și să ai încredere în Viață, cu atât mai mult Viața te va iubi, te va sprijini și te va ghida. Ai încredere și în lucrurile care sunt invizibile în loc să ai încredere doar în lumea fizică, materială. Nu spun să nu facem nimic, însă dacă avem încredere, putem trece prin viață mult mai ușor. Trebuie să avem încredere că cineva are grijă de noi chiar dacă nu putem controla în totalitate ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Frica ne limitează mințile. Oamenii se tem atât de mult să nu se îmbolnăvească, să nu își piardă locuințele și în privința multor altor lucruri… Mânia este frica care a devenit un mecanism de apărare. Aparent ne protejează, însă am fi mult mai puternici dacă am înceta să reevaluăm situațiile stresante și pline de frică din mințile noastre și în schimb să ne iubim pe noi înșine în timpul fricii. Suntem în centrul a tot ce se întâmplă în viețile noastre. Fiecare experiență, fiecare relație, sunt oglinda unui pattern mental pe care îl avem în interiorul nostru.

În orice moment, ai posibilitatea de a alege iubirea sau frica. În momentele de frică, îmi amintesc de soare. Strălucește întotdeauna chiar dacă norii îl pot acoperi pentru o perioadă. Precum soarele, acea Putere Infinită și Unică își revarsă strălucirea asupra mea, chiar dacă nori de gândire negativă o pot acoperi temporar. Aleg să îmi amintesc Lumina. Și tu poți de asemenea. Să te simți în siguranță în Lumină. Când fricile vin, alege să le vezi precum nori trecători pe cer și lasă-le să plece pe drumul lor.

Afirmații:“Eu nu sunt fricile mele. Sunt în siguranță să trăiesc fără să mă protejez și să mă apar tot timpul. Când simt frică, îmi deschid inima și las că iubirea să dizolve frica.” (Louise Hay în "The Power Is Within You")

Uneori, anxietatea și fricile pot avea un efect covărșitor asupra noastră și ne pot acapara cu totul în angoasa lor. Anxietatea te poate face să te simți vulnerabil și lipsit de putere, dar în același timp îți induce și senzația că nu mai ai controlul asupra a ceea ce se se petrece în jurul tău sau în viața ta. Iată câteva afirmații care te pot ajuta să preiei controlul asupra gândurilor și minții tale atunci când anxietatea sau teama pun stăpânire pe tine. Cere însă întotdeauna ajutorul unui prieten, unui membru al familiei, unui terapeut sau al unui specialist atunci când simți că nu mai poți face față sau că te afli într-un impas psihologic sau emoțional.

Afirmații pentru eliberarea anxietății și a fricii

1. Iubesc viața și sunt în armonie cu ea. Chiar dacă anxietatea și frică mă încearcă în acest moment, știu că am controlul asupra minții mele. Mă îndrept cu seninătate către pacea minții.

2. Sunt puternic și capabil să fac față oricăror provocări.

3. Sunt dispus să mă eliberez de toate fricile, îngrijorările și anxietățile mele. În fiecare secundă a vieții mele, aleg pacea.

4. Cu fiecare respirație în care se angajează corpul meu inspir putere și expir frică, mă umplu de încredere și mă eliberez de tensiune.

5. Fiecare celulă din corpul meu este relaxată, calmă, sănătoasă și zâmbitoare. Fiecare parte a corpului meu se relaxează.

6. Îmi hrănesc mintea, trupul și spiritul cu meditație, rugăciune sau lucruri frumoase. Acest lucru îmi calmează nervii și mă ajută să mă simt împăcat și relaxat.

7. Calmul, rațiunea, liniștea și pacea fac parte din natura ființei mele. Aleg să fiu calm și liniștit chiar și în clipe de stres.

8. Gândurile negative pleacă din mintea mea și le înlocuiesc rând pe rând cu gânduri pozitive. Sunt mult mai mult decât gândurile mele de frică, mânie sau panică și mă ridic deasupra lor.

9. Cred din toată inima că universul îmi ghidează pașii și mă protejează întotdeauna.

10. Am încredere că voi depăși această problema cu brio. Sunt flexibil, eficient și încrezător.

