Îți propun încă o data să ne întoarcem către doamnele literaturii românești care ne-au dăruit cărți remarcabile. Dacă ai sărit peste lectura obligatorie din școală, nu este niciodată prea târziu să revii la cărțile Hortensiei Papadat Bengescu. Iată câteva gânduri despre viață de la celebra autoare.

Gânduri despre viață de la Hortensia Papadat Bengescu

Da! Viaţa e un suiş... te urci anevoie, şi vezi înainte culmile şi sunt departe, şi mersul ţi-e împovărat. Ai adunat de la început, zi cu zi, ceas cu ceas, din răsuflarea vieţii, din praful drumului, din chinurile sufletului, din noroiul potecilor, povara ce porţi pe umări... de griji, de speranţe, greşeli şi dorinţe - şi iată acum, sub greutatea ei, eşti învins şi înfrânt.

Cine iubeşte viaţa, numai acela se omoară, nu poate îndura, nu se poate deprinde cu legea barbară a morţii!

Oamenii ne dau uneori vise, dar viaţa le spulberă.

Nu se poate să te azvârli puternic, vioi şi încrezător în valurile vieţii, şi ea să nu te scoată la limanul fericirii.

O femeie poate crede, dar înţelege bine, nu. Femeia iubeşte toată viaţa pe cel de "acum" şi are ca circumstanţă atenuantă că e prin natura ei înclinată fidelităţii.

Prietenia... ce dar al vieţii! Să suferi şi să fii singur, dar să ştii că undeva, cineva te iubeşte. Să fii trudit, dar să ştii că sunt braţe care ar vrea să te poarte. Să-ţi fie frig.. şi să-ţi aduci aminte de sânul cald al prieteniei. Să nu te odihneşti, să suferi, să tremuri... Dar să ştii.

Sunt momente când simţi nevoia să-ţi aduci aminte că adevărul e gol, că nudul nu e impudic, că statuaria e o artă... simţi nevoia de argumente tari pentru a suferi priveliştea.

Ce fericire! Să scapi de tine, chiar provizoriu. Şi cine ştie peste cine să dai în tine.

O oglindă, cred eu, nu e ceva adânc, e o muchie de răsfrângeri trecătoare. Eu simt, nu calculez, atmosfera unei scrieri, ca şi a unui loc, de aceea probabil nu m-am dat la fund, instinctiv, nu am calculat, nici nu am zburat prea sus. Cu ea, ca şi cu celelalte, am trecut prin fazele mele obişnuite şi singurele în care mă decid să scriu. Am scris în "căldură", apoi am crezut că nu e tocmai rău ce am făcut, pe urma nu am mai deosebit nimic, apoi am socotit că e mai puţin ca nimic, că e prost, neînsemnat, şi acum nu-mi dau seama şi aştept să văd ce credeţi fără înconjur.

