De când mă știu, achiziționarea unei mașini noi m-a umplut de bucurie și entuziasm. Unde mai pui că ador mirosul de nou. Insă cu atâtea modele disponibile, oferte care mai de care dar și un trafic urban din ce în ce mai aglomerat, alegerea finală nu este deloc ușoară. Iată cele cinci aspecte după care mă ghidez de fiecare data și care sper să îți fie și ție de folos.

1. Prețul

Oricât de superbă este o mașină, nu merită să te îndatorezi pentru ea sau să flămânzești. Dacă alegi să o cumperi în rate sau în leasing, alege un model care să îți permită o rată lunară care nu va genera nici un fel de stres financiar. Asigură-te că economisești pentru situații de urgență astfel ca, indiferent de ceea ce se întâmplă cu jobul tău, să îți poți îndeplini obligațiile financiare.

Așadar, decide care este prețul total și lunar pe care ești dispusă să îl plătești și apoi vezi ce anume este disponibil

2. Plăcerea ta

Foto: By AXL /Shutterstock

Dacă vei folosi mașina în fiecare zi pentru a merge la serviciu vei petrece mult timp în ea așa că este important să îți placă. Alege un model care te încântă, care îți oferă confort și în care te urci cu placere. Atunci când am hotărât să îmi cumpăr un Renault Clio, mulți dintre prietenii mei de sex masculin au avut obiecții. Nu numai că mașina nu a avut nici o problemă dar atâta timp cât am avut-o m-am urcat la volan cu aceeași plăcere ca în prima zi. Și asta pentru că a întrunit o bună parte dintre calitățile pe care mi le-am dorit de la o mașină de oraș.

3. Capacitatea motorului.

Capacitatea motorului sau caii putere influențează puterea mașinii, dar și consumul acesteia. Eu mi-am dorit o mașină puternică, însă pentru oraș o mașină cu un motor mai economic poate fi o alegere mai înțeleaptă. De asemenea, o mașină cu un motor mai mic este mai indicată pentru cineva care abia începe să șofeze.

4. Extra-opțiunile

Funcțiile de ultimă oră cum ar fi monitorizarea unghiului orb, parcarea asistată de camera video, scaunele încălzite sau un sistem audio performant pot face o reală diferență în timpul condusului. Gândește-te la ce opțiuni ți-ar plăcea să aibă mașina ta înainte de a o achiziționa.

5. Consumul de carburant

Numărul de kilometri per litru pe care îi poate face mașina ta va afecta costul utilizării acesteia precum și impactul asupra mediului. Ia în calcul achiziționarea unui autoturism hibrid care combină combustibilul tradițional cu puterea electricității.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Anatoliy Karlyuk /Shutterstock

