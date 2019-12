Grija față de noi înșine! Aceasta este o materie pe care aș introduce-o ca obligatorie în programa școlară. Când învățăm să avem grijă de noi înșine, învățăm de fapt ce este iubirea adevărată. Doar având grijă de noi, putem să fim grijulii și cu cei din jurul nostru.

Să avem grijă de noi înseamnă să fim adulți mai funcționali în esență. E o lecție pe care nu ne-a predat-o nimeni, dar pe care nu este niciodată prea târziu să o învățăm.

IUBIRE PENTRU CORP: Idei de grijă pentru corpul tău

1. Mergi în natură. Oferă-ți această placere care nici nu trebuie să fie costisitoare. Indiferent de anotimp, mergi în natură. În cel mai apropiat parc, caută orice oază de liniște. Corpurile noastre au nevoie arzătoare de conexiunea cu natura.

2. Fă-ți o baie relaxantă. Adaugă în cadă uleiuri esențiale, săruri sau petale de flori și permite-ți acest răsfăț necostisitor.

3. Amintește-ți să respiri! Pare un fapt banal, dar de fapt, majoritatea oamenilor nu respiră conștient. Oprește-te chiar acum și respiră îndreptându-ți atenția asupra modului cum aerul proaspăt îți străbate corpul și cum apoi expiri. Amintește-ți să faci acest lucru cât mai des.

4. Dormi atunci când simți oboseala că s-a acumulat. Ascultă-ți corpul și permite-i odihna atunci când nu mai poate. Iubește-l. Somnul înseamnă că ai grijă de tine, nu că pierzi timpul!

5. Prepară-ți ceva delicios de mâncare. Ori de câte ori simți nevoia, gătește mâncarea care îți place tare sau încearcă ceva nou. Oferă-ți această plăcere. Hrana sănătoasă este pentru corp și spirit.

Foto: sun ok/ Shutterstock

6. Dansează! Dă-ți frâu, dansează, eliberează-te de energii acumulate în corp. Dansul este una dintre cele mai la îndemână modalități pentru a ne detensiona. Pune cântecul tău favorit și dansează oricând ai nevoie să te reconectezi cu tine.

7. Bea un ceai minunat de ierburi. Lasă aroma ceaiului să te îmbie și să te încălzească.

8. Mergi la masaj sau ofer-ți chiar tu unul. Există și tehnici de auto-masaj pe care le poți cu ușurință găsi online. Dar cel mai plăcut este să mergi la masaj, sau să rogi pe cineva să îți facă.

9. Consumă salate și verde în fiecare zi. Corpurile noastre iubesc hrana vie. Pentru ele, legumele, saltele și fructele sunt o sursă de energie și minerale. Consumă în fiecare zi hrană sănătoasă. Este un mod prin care poți cu adevărat să îi transmiți corpului tău mesajul că îl iubești și ai grijă de el.

10. Expune-te soarelui. În zilele senine, cu soare plăcut asigur-ți porția de Vitamina D. IEȘI LA SOARE ȘI ZÂMBEȘTE-I. Eliberează-ți mintea, fă niște exerciții, bucură-te.

11. Acasă, menține un spațiu plăcut unde să îți facă plăcere să revii, un spațiu unde să te simți protejată și unde te poți cu adevărat relaxa.

IUBIRE PENTRU SUFLETUL TĂU: Idei de grijă pentru INIMĂ

12. Îmbrățișează-te. Oferă-ți acest sprijin simbolic atunci când simți nevoia. Dacă e nevoie, mergi într-un loc unde poți avea intimitate. Este un mod rapid de întoarcere la noi înșine oricând sau atunci când ne simțim chiar și puțin mai vulnerabili.

13. Râzi. Citește sau urmărește ceva amuzant și restaurează-ți nivelul de endorfinele. Râsul îți conferă energie și te ajută să îți desfășori activitățile cu mai multă lejeritate.

14. Plângi atunci când simți nevoia. Am întâlnit prea mulți oameni care îți înfrânează lacrimile uneori de rușine. Adesea bărbații au rușine de lacrimile lor. Dar plânsul este o descărcare naturală de tensiune. Ne ajută foarte tare de fapt. Nu îți mai reține lacrimile lasă-le să curgă și să îâi curețe sufletul.

15. Oferă-ți mulțumire. Ai ținut vreodată un jurnal al Mulțumirii? Când nimic nu mai mergea în viața mea, am început să spun "mulțumesc" mai des și norii au început să se disipe. Am ținut acest jurnal și am mulțumit pentru cele mai frumoase lucruri din viața mea indiferent de cât de mărunte ar fi părut.

16. Uită-te la tine însuți prin ochii unui părinte iubitor. Aceasta este călătoria spirituală - trebuie să învățăm să ne iubim noi pe noi înșine așa cum am avut nevoie, așa cum nimeni nu a reușit sau nu a avut capacitatea să asculte până acum. Fii tu părintele tău iubitor. Sufletul îți va mulțumi. Copilul interior se va vindeca și își va găsi liniștea.

17. Observă că te-ai obișnuit să îți vorbești urât. Poate ai învățat de la cei din jur. Dar nu mai contează este timpul să îți schimbi discursul interior și să ai cuvinte mai frumoase față de tine însăți, Zâno! Alte sugestii: te iert, poți să faci asta, cred în tine!

18. Petrece timp alături de oameni care te susțin. Îndepărtează-te de oamenii care nu cred în tine, care nu te susțin și care te minimalizează. Aceștia nu te iubesc cu adevărat. Întotdeauna, critica trebuie să fie constructivă, nu să descurajeze, nu să rănească. Înconjoară-te de oamenii care te văd pe tine cu adevărat. Care cred în tine!

19. Întreabă-ți inima. Explorează-ți în mod frecvent cum te simți la nivel emoțional. E bine să stai în liniște și să îți explorezi senzațiile, emoțiile pe care le simți. E inima ta mulțumită de locul în care ești acum în viața ta? Dacă da, cum ar putea fi și mai bine? Dacă nu, cum ar putea fi și mai bine? Ce ai putea să schimbi?

