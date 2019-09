O luna noua ne intampina pe cer pe 28 septembrie (ora 21.30 ora Romaniei) ca o deschizatoare de drumuri si reprezentanta astrala a unui nou ciclu lunar, dar si al unuia individual si personal. Luna Noua de pe 28 septembrie 2019 cade la 5 grade in semnul zodiacal al Balantei, aducand cu sine o puternica dorinta de echilibru si armonie, dar si de iubire. Alte aspecte astrale favorabile precum sextilul dintre Venus si Jupiter, dar si pozitia stelei Zaniyah sau conjuctura minora cu Uranus, ne vorbesc despre romantism, iubire, momente si trairi frumoase, dar si despre entuziasm, efervescenta sau schimbare pe plan social, amoros sau relational-profesional.

28 Septembrie 2019 - Luna Noua in Balanta. Reevaluari karmice, schimbari socio-profesionale si noi capitole in iubire

Odata cu data de 28 septembrie, suntem invitati sa pasim pe noi teritorii si sa ne exploram limitele, sa indraznim, sa credem, sa imbratisam schimbarile si sa pornim cu avant si curaj in cautarea propriei fericiri, daca deja nu am construit-o inca. Chiar daca Balanta este iubitoare a echilibrului si a “caii de mijloc”, perioada care urmeaza ne poate “forta” sa experimentam, cu sau fara voia noastra, schimbari radicale care in mod ironic nu sunt percepute ca fiind atat de “radicale” fiindca sufletul nostru tanjea si era de mult pregatit pentru ele. Astfel, aceasta luna noua in Balanta ne poate ajuta sa ne detasam din relatii, joburi sau medii toxice, sa scapam de comportamente si convingeri care ne impiedicau evolutia, sa intoarcem pagina unui nou capitol din vietile noastre.

Suntem indemnati, impulsionati si impinsi de la spate prin fel de fel de situatii si circumstante sa o pornim pe alte drumuri, mai aproape de adevarata noastra esenta. Nu va speriati si nici nu va panicati, ci lasati-va pe mainile universului care isi va restructura coordonatele. Sunt lucruri bune si frumoase care asteapta sa vi se intample in perioada urmatoare de timp, sa nu va fie teama sa visati si sa sperati la ce este mai bun pentru voi.

Luna Noua in Balanta consolideaza increderea in sine, o comunicare mai eficienta in tot ceea ce inseamna canal de comunicatii in relatii. Chiar daca nevoia de schimbare si de adaptare va fi la ea acasa si vom fi nevoiti sa o acceptam si sa o imbratisam, Luna Noua in Balanta ne inspira in acelasi timp sa manifestam rabdare, intelegere si capacitatea de a ne alege cuvintele si simtirile potrivite pentru a rezolva situatii.

Totodata, aceasta Luna Noua in Balanta este despre regasirea linistii si a pacii pe plan sentimental, despre impacarea cu persoane din trecutul nostru, despre puterea de a ierta si a accepta scuzele. Karma joaca un rol important in aceasta perioada aducand in calea noastra persoane de care ne-am despartit, poate, in conditii dureroase si in timpuri care ne-au lasat incapabili sa iertam. Discutii inopinate, surprinzatoare, care ne indeamna sa ne deschidem sufletul, sa punem toate cartile pe masa, sa intelegem DE CE, sa aducem substanta si profunzime in univers, sunt mai mult decat posibile in saptamanile ce urmeaza. Nu, nu trebuie sa va impacati neaparat cu persoana respectiva, dar veti observa ce sentiment eliberator de iertare pot aduce cu sine aceste clarificari si reglari karmice.

In plus, Luna Noua in Balanta ne indeamna sa ne reevaluam alegerile ce tin de stil de viata si de confortul nostru emotional si interior, dar mai ales sa ne privim relatiile si sa invatam din ele. Daca sunteti tentati in perioada urmatoare sa va analizati din ce in ce mai mult conexiunile si legaturile pe care le-ati stabilit/ le stabiliti cu alti oameni, nu va judecati. Acordati-va timp sa raspundeti unor intrebari fundamentele care vor aplana in mintea voastra in perioada urmatoare: “Ma aflu in locul potrivit inconjurat de oamenii potriviti? De ce simt ceea ce simt?”

Oamenii din viata noastra sunt aici cu un rol, fie el karmic, fie tinand de alegeri si de ceea ce se afla in interiorul nostru. Aspectul pe care aceasta luna Noua in Balanta il creeaza cu steaua fixa Zaniyah aduce in peisaj si sentimentul onoarei, al nobletei si al demnitatii. Pentru persoanele single, aceasta Luna Noua in Balanta poate fi una magica si speciala, caci favorizeaza intalnirile romantice, angajarea in noi relatii, inceputul unor noi povesti de iubire, poate chiar asumarea unui angajament oficial precum o logodna sau nunta.

