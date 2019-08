Umanitatea trebuie sa facă față unei crize de mediu critice care pune în discuție chiar supraviețuirea noastră pe Pământ. Cu toate acestea, foarte mulți dintre noi ne continuăm traiul, ca și când nimic nu s-ar întâmpla. Chiar dacă este dificil să acceptam și să înfruntam realități dureroase, acum mai mult decât oricând, trebuie să ne unim forțele și să acționăm.

este de părere Dalai Lama, liderul comunității budiste și un lider spiritual pentru întreaga lume. De mai mulți ani, liderul spiritual este foarte activ cu privire la această temă și are numeroase luări de poziție în prelegirle sale, în interviuri, sau pe platformele sociale unde este activ.

Liderul spiritual ne încurajează astfel să ne asumăm fiecare, la nivel personal această problematică. Nu ajunge să ne rugăm, e timpul să ne unim forțele într-un efort comun. Iată un mesaj recent: "Știința și tehnologia au adus multă dezvoltare și cu toate acestea ne lovim de multe probleme provocate de om. Suntem animale sociale. Depindem de comunitatea în care trăim. Așa încât avem nevoie de un simț al responsaabilității globale, fiindcă bună-starea umanității este bună-starea noastră." - Dalai Lama, 23 august 2019 - Twitter

Science and technology has brought much development, and yet we still face many man-made problems. We are social animals. We depend on the community in which we live. Therefore, we need a sense of global responsibility, because the well-being of humanity is our own well-being.