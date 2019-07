Nu te lua după cei care spun că, de fapt, nu există nici un scop chiar dacă poate au dreptate și nu există un obiectiv real dat tuturor.

Chiar dacă nu ar exista un scop al vieții și ceea ce noi numim astfel ar putea fi doar o direcție aleatorie, aceasta va aduce beneficii modului în care îți trăiești viața. Aceasta va deveni mult mai frumoasă, mai plină de emoție și de energie. Iată care sunt cele cinci semne majore care arată că ești aliniată cu scopul vieții tale.

1. Deseori te trezești plină de entuziasm și energie

Acesta este un semn clar că ești aliniată cu ceva care îți umple sufletul de bucurie. Dacă te trezești dimineața și, în loc să îți dorești să mai zăbovești în pat, abia aștepți să începi ziua, înseamnă că ești pe drumul cel bun.

Foto: By wavebreakmedia /Shutterstock

2. Simți că nu depui nici un pic de efort

Cei mai mulți oameni se îngrozesc doar la ideea că trebuie să meargă la muncă. Se simt epuizați când pleacă de acolo. Dacă faci ceva care în loc să te obosească te umple de energie, înseamnă că acea activitate este aliniată scopului tău.

3. Ai continua să faci ceea ce faci chiar și pe gratis

Munca este cel mai adesea asociată cu banii. Atunci când faci ceva, o faci mai întâi pentru bani. Dar când îți găsești scopul, o faci în primul rând pentru plăcerea de a o face.

4. Simți că lumea are nevoie de ceea ce faci.

Fiecare dintre un scop diferit, un dar specific pe care îl poate oferi lumii. Poate fi ceva extrem de simplu însă dacă simți că lumea are nevoie de acel lucru, chiar așa și este.

5. Ai momente de inspirație pură.

Chiar și atunci când nu lucrezi și acest lucru este rar, ai momente de inspirație pură care îți oferă idei strălucite. Există momente când creativitatea curge pur și simplu prin ființa ta.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto homepage: By coka /Shutterstock

