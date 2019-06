Dacă organizezi un eveniment în luna Iulie sau August a acestui an, rezervă-ți data și beneficiezi de sala de conferință gratuit, iar bonus pentru invitați, 4 locuri de parcare și apă aromatizată rece, numai bună de savurat în lunile călduroase de vară.

Programează o întâlnire cu unul dintre managerii noștri de evenimente și planifică-ți evenimentul dorit până la ultimul detaliu. Centrul de conferințe Sheraton pune la dispoziție 11 săli, care pot găzdui până la 1400 de participanți, dotate cu facilități de ultimă oră și acces la internet de mare viteză.

1 sală de întâlnire adaptabilă

2 săli de bal cu un total de 823 mp

2 săli de consiliu

Tehnologie audio-video de ultimă oră

Echipă specializată în organizarea întâlnirilor

Impresionează-ți invitații cu preparate rafinate semnate de Chef Ashlie Dias, numit anul accesta “Chef of the year for hotel industry” in cadrul evenimentului Top Hotel Awards, explorează alături de echipa noastră de consultanți toate ofertele speciale și alcătuiește-ți propriul meniu personalizat.

Vizionare placuta