Cele 8 minciuni ale lui Iktumi

Iktumi ne poate pacali pe toti, cu totii ii putem cadea prada. Cu totii putem fi la un moment dat sclavii iluziei si ai deceptiei ca daca am avea un anumit lucru, am fi mai fericiti. Dar Iktumi este doar o iluzie, este o minciuna care ne impiedica din a trai in prezent si a fi recunoscatori pentru ce avem de fapt, chiar acum, in vietile noastre. Iktumi ne poate distruge fericirea cu adevarat si cautand ceea ce credem noi ca ne-ar fi necesar, am putea rata fericirea insasi.

In cartea “Lessons of a Lakota: A Young Man's Journey to Happiness and Self-understanding”, bazata pe credintele, filozofiile si convingerile amerindienilor din tribul Oglala Lakota, autorul Billy Mills vorbea despre Iktumi si despre cele 8 minciuni ale sale. In traditia amerindienilor Lakota, Iktumi reprezinta persoana unui mincinos, a unui sarlan. Odata ce indepartam aceste 8 minciuni din vietile noastre, credeau vechii amerindieni, vom inceta sa ne mai pacalim pe noi insine si viata ni se va insenina. Odata ce scapam de aceste 8 minciuni ale lui Iktumi, soarele va rasari din nou pentru noi si il vom putea privi stralucind chiar pe strada noastra si ne va fi mult mai usor sa fim fericiti.

Billy Mills: Lectiile unui Lakota

In tineretea mea am respectat lumea si viata.

Nu am avut nevoie de nimic decat de pace in inima.

Si totusi, in ciuda a ceea ce sunt, m-am schimbat si am crezut in minciunile lui Iktumi.

Parea ca el cunoaste intreg adevarul,

Mi-a promis ca o sa ma faca fericit.

M-a facut sa ii cer Marelui Spirit bogatie ca sa am putere.

Mi-a fost data saracie in schimb ca sa am putere interioara.

Am cerut sa fiu faimos ca altii sa ma cunoasca.

Mi-a fost dat in schimb sa raman anonim ca sa ma cunosc pe mine.

Am cerut sa ma iubeasca cineva ca sa nu mai fiu singur niciodata.

Mi-a fost data in schimb viata unui singuratic, ca sa invat sa ma accept pe mine insumi.

Foto: Laurin Rinder /Shutterstock

Am cerut putere ca sa pot sa am reusite;

Mi-a fost data in schimb slabiciune ca sa invat sa fiu smerit.

Am cerut sanatate ca sa pot duce o viata lunga

Mi s-a dat in schimb boala ca sa apreciez fiecare minut.

Am rugat Mama Pamant sa imi dea tarie ca lucrurile sa fie in felul meu;

Mi-a fost dat in schimb sa fiu slab de inger ca sa am nevoie de Ea.

Am cerut sa traiesc fericit ca sa ma pot bucura de viata;

Mi-a fost data in schimb viata ca sa traiesc fericit.

Nu am primit nimic din ce am cerut, in schimb toate dorintele mele au devenit realitate.

In ciuda mie insumi si in ciuda lui Iktumi, visurile mele au devenit realitate.

Sunt mai binecuvantat decat am sperat vreodata,

Iti multumesc, Mare Spirit, pentru tot ce mi-ai oferit.

Billy Mills - Oglala Lakota (1938-)

Cele 8 minciuni ale lui Iktumi

1. Daca as fi bogat, atunci as fi fericit.

2. Daca as fi faimos, atunci as fi fericit.

3. Daca as gasi persoana potrivita si m-as casatori cu ea, atunci as fi fericit.

4. Daca as avea mai multi prieteni, atunci as fi fericit.

5. Daca as fi mai atragator, atunci as fi fericit.

6. Daca nu as suferi de nicio afectiune, atunci as fi fericit.

7. Daca cineva drag mie nu ar muri, atunci as fi fericit.

8. Daca lumea ar fi un loc mai bun, atunci as fi fericit.

Foto homepage: Victoria Skorobogatskaya /Shutterstock

Vizionare placuta