Am respins fiecare femeie cu care am ieșit în ultimii 10 ani. Aș putea să găsesc motive nenumărate pentru a-mi argumenta faptul că ele nu meritau mai mult. Este și ceea ce am făcut o vreme… Dar acest lucru nu a făcut decât să îmi adâncească gaura în care mă afundasem și pe care mi-o săpăm eu singur cu fiecare gest sau alegere greșită pe care le făceam în acele relații.

Nu vreau să joc acum cartea învinuirii, dar cred că și noi avem o problemă atunci când lucrurile nu merg și prima persoană de la care ar trebui să începem să avem așteptări, ar fi chiar cea din oglindă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Și în acest proces, eu am conștientizat greșelile pe care le-am făcut. De aceea sunt singur. Știu, este destul de neobișnuit pentru un bărbat să fie auto-reflexiv, dar cu ajutorul terapiei, eu am reușit să mă uit mai atent la gesturile mele în relație cu femeile care mi-au trecut pragul sufletului și pe care le-am întors din drum.

Acestea sunt acele greșeli pe care le facem eu în relații. Când privesc în urmă, văd aceste lucruri și nu pot să nu mă gândesc cât de imatur am fost.

1. Credeam că odată ce întâlnești pe cineva cu care ai o conexiune, totul se aranjează de la sine, fără nici un efort. Câtă lipsă de responsabilitate din partea mea!

2. Făceam comparații. Le comparăm pe aceste femei de altfel extraordinare, cu acea proiecție idealizată din capul meu, despre cum ar fi trebuit să fie totul. În ce minciună trăiam! Evident că nicio ființa umană nu se poate ridica la rangul acela, la acea perfecțiune.

3. Credeam că mi se cuvine absolut totul, fără ca eu să fac vreun efort. Când te afli în mentalitatea asta, crezi că tu nu mai ai nimic de învățat, nici de la alte persoane care sunt în lumea ta și nici de la viața însăși.

Foto: Shutterstock/ VGstockstudio

4. Eram în negare. Nu voiam în ruptul capului să îmi asum că aș fi avut eu însumi vreo problemă la capitolul Știința de a fi într-un cuplu.

5. Priveam relațiile într-un mod superficial, asta e clar. Nu îmi dădeam seama de cât de importantă este intimitatea și îmi imaginez că mulți bărbați au problema asta. Nu prea știm cum funcționează relațiile și asta e un comportament învățat. Vrem să părem în orice clipă puternici, dar înțelegem această putere într-un mod greșit. Avem impresia că a împărtăși intimitatea cu cineva este o dovadă de vulnerabilitate. Cât de ignorant din partea mea.

6. Dorința de a schimba o altă persoană pentru ca ea să intre în cutia strâmtă a idealului din minte era foarte puternică. Și făceam acest lucru inconștient. Îmi doream să schimb orice femeie din viața mea și nu eram capabil să văd cine este ea de fapt. Sa o apreciez pentru ce e ea si ce imi aduce.

7. Eram foarte apatic în relații. Și asta era o atitudine generală. În loc să privesc adevărul în față, fugeam. Preferam să mă distrag de la orice problemă care se ivea cu orice îmi era la îndemână: Facebook, alcool, porn, TV.

8. Cum poți avea o relație dacă aceasta nu este o prioritate pentru tine?! Nici măcar nu îmi puneam o astfel de problemă. Credeam că totul trebuie să mergă de la sine. Pe primul loc nu se afla niciodată femeia din viața mea și nici relația noastră. Se ivea tot timpul ceva mult mai important, mai urgent – proiecte, muncă, berea cu băieții. Și mi se părea absolut firesc ca ea să accepte orice doleanță și prioritate pe care o aveam. Nu știam cât de mult macină o astfel de atitudine și lipsa de prezență în sufletul unui alt om. Îi dau credit terapeutei mele care a muncit mult să mă ajute să înțeleg. Cheers și pentru mine! Am știut să caut drumul cel bun măcar.

9. Evitam conflictele. Nu reușești să depășești diferențele și tensiunile dacă te bazezi doar pe metodele învățate în copilărie. Nu știi să îți gestionezi în mod sănătos ieșirile, reacțiile, supărările și asta nu e bine. Este într-adevăr imaturitate emoțională și ceea ce face orice relație să ruginească.

10. AVEAM AȘTEPTĂRI de la femeile cu care ma vedeam. Te aștepți ca ea să îți umple un gol interior, pentru că de fapt tu nu știi să stai cu durerea ta. Și cred că a fi într-o relație stabilă și sănătoasă începe cu acest prim pas. La a renunța la utopia că o altă persoană poate să îți rezolve problemele emoționale despre care tu nu ai stat niciodată să meditezi, nici macar 5 minute. Nu e treaba ei să te facă un bărbat mai bun, un om mei bun, e fix problema ta!

Semnează,

Un Bărbat trezit.

Foto homepage: Pexels