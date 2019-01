Uneori cuvintele cele mai simple conțin cele mai profunde adevăruri, realități incontestabile ale vieții. Citiți aceste rânduri care au făcut înconjurul internetului și care vă vor oferi o perspectivă total diferită asupra tuturor lucrurilor. Deși sunt multe voci care susțin că autorul acestor observații este Andy Rooney, scriitor și om de radio și televiziune american, se pare că reflecțiile nu îi aparțin, ci i-au fost atribuite în mod eronat. Conform altor opinii, constatările de mai jos despre viață, dragoste și oameni aparțin de fapt mai multor persoane și au fost incluse în cartea “Live and learn and pass it on” (volumul II), publicată în 1995.

Am învățat că....

Am învățat că… cea mai bună clasă din lume se înclină în fața unei persoane în vârstă.

Am învățat că… atunci când iubești, iubirea se vede.

Am învățat că… o singură persoană care îmi spune “mi-ai făcut o mare bucurie” îmi face o mare bucurie.

Am învățat că… un copil care adoarme în brațele tale îți aduce o stare de pace deplină.

Am învățat că… a fi bun este mai important decât a avea dreptate.

Am învățat că… nu trebuie niciodată să refuzi un copil care îți dăruiește ceva.

Am învățat că… pot întotdeauna să mă rog pentru cineva atunci când nu am puterea să îl ajut în mod practic.

Am învățat că… indiferent de cât de serioasă este viața, oricine are nevoie de un prieten alături de care să poată să se prostească.

Am învățat că… uneori oamenii nu au nevoie decât de o mână pe care să o țină și o inimă care să îi înțeleagă.

Am învățat că… acele plimbări banale din copilărie, pe care le făceam alături de tatăl meu în vecinătatea cartierului în care locuiam, au făcut minuni pentru mine când am devenit adult.

Am învățat că… viața este ca un sul de hârtie igienică. Cu cât mai mult se apropie de sfârșit, cu atât mai repede se consumă.

Am învățat că… trebuie să fim bucuroși că Dumnezeu nu ne dă întotdeauna tot ce cerem.

Am învățat că… banii nu cumpără stilul.

Am învățat că… tocmai acele mici întâmplări de zi cu zi sunt cele care fac ca viața să fie spectaculoasă.

Am învățat că… dincolo de duritatea unei persoane se afla un suflet care vrea să fie apreciat și iubit.

Am învățat că… Dumnezeu nu a făcut totul într-o singură zi. Ce mă face să cred că eu pot?

Am învățat că… a ignora realitatea nu schimbă realitatea.

Am învățat că… atunci când plănuiești să te răzbuni pe cineva, nu faci decât să îl lași să îți facă rău în continuare.

Am învățat că… iubirea, nu timpul, vindecă toate rănile.

