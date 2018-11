Îți pot schimba viața în totalitate: 21 de gânduri profunde de la Mooji, un guru contemporan

Mooji este o adevărată sursă de înțelepciune, un guru spiritual autentic al momentului ale cărui învățături și cuvinte ne ghidează pe calea adevărului și către noi înșine. Discipol direct al lui Sri Harilal Poonja, renumitul maestrul Advaita, Mooji este un învățător modern ce încearcă să ne introducă în iubirea și adevărul care derivă din “cunoașterea Sinelui” și din “introspecția interioară”. Vă invităm să descoperim împreună câteva din ideile, gândurile și cuvintele frumoase ale lui Mooji:

21 de citate și gânduri de Mooji care îți pot schimba viața și gândirea

Nu îți face griji în privința a nimic.

Nu ești aici din greșeală.

Forma aceasta este doar un costum temporar.

Dar cel care este dincolo de costum,

Acela este etern. Trebuie să știi asta.

Și dacă știi asta și ai încredere în asta,

Nu trebuie să îți faci griji în privința a nimic.

Această lume este atât de plină de iubire.

Și inima ta, ființa ta,

Este atât de plină de iubire, atât de plină de pace.

Nu trebuie să pleci

În altă parte ca să găsești pacea.

Ea este chiar aici unde te afli.

Mantra ta este “mulțumesc”. Continuă pur și simplu să spui “mulțumesc”. Nu explică. Nu te plânge. Pur și simplu spune “mulțumesc”. Spune-i mulțumesc Existenței.

Pășește în focul descoperirii de sine. Focul nu te va arde, va arde doar ceea ce nu ești.

A-ți lăsa propriile atașamente să moară înseamnă o moarte frumoasă.

Fiindcă această moarte te eliberează pe tine în viața reală.

Trebuie să mori ca o sămânță pentru a trăi ca un copac.

Tu eşti aici. Nu eşti cel care va pleca şi veni. Lasă suferinţele să vină şi să plece, nu tu. Tu stai pe loc.

Prima oară descoperă ce ești cu adevărat, recunoscând ceea ce nu ești și lumea, care este o proiecție a psihicului tău, va deveni din ce în ce mai frumoasă și mai pașnică, pentru că lumea nu este altceva decât o reflecție a stării tale interioare.

Dacă faci astfel încât compania unui om să fie prea importantă, nu îți vei descoperi adevăratul Eu. Relațiile care nu se bazează pe adevăr, nu sunt niciodată în întregime trainice și foarte rar sunt solide. A-ți da timp pentru a te descoperi este modul cel mai bun în care îți poți folosi timpul. Fă din acest lucru o prioritate. Nimeni nu ar trebui să caute în mod excesiv prieteni sau parteneri de viață, fiecare ar trebui să se cunoască pe el însuși și să fie el însuși. Pe măsură ce începi să te deschizi Adevărului, vei începe să observi cât de bine curge viața în sine și cât de bine are grijă de tine. Viața sprijină nevoile fizice, emoționale, mentale și spirituale ale celui care este deschis către autocunoaștere.

Nu ai nevoie de nimic ca să fii fericit – ai nevoie de ceva ca să fii trist.

Găseşte ceea ce nu poate fi stins, înainte ca lumânarea acestui corp să se stingă.

Nu fi o cămară de amintiri. Lasă gândurile legate de trecut, viitor și chiar prezent în urmă. Fii un martor al vieții pe măsură ce se desfășoară. Fii liber de toate atașamentele, fricile și grijile păstrându-ți mintea în interiorul inimii tale. Odihnește-te în a fi. Făcând astfel, viața ta va fi întotdeauna proaspătă și plină de bucurie pură și de prezență. Fii fericit, înțelept și liber.

Lasă totul deoparte, uită de tot! Înveți prea mult, îți aduci aminte prea mult, încerci prea mult… relaxează-te puțin, oferă-i vieții șansa să curgă în ritmul ei, neasistată de mintea și de eforturile tale. Încetează să mai dirijezi cursul râului.

Sentimentele sunt doar vizitatori, lasă-le să vină și să plece.

Nu este misiunea ta să schimbi lumea. Nu este datoria ta să te schimbi pe tine. Să îți trezești adevărata ta natură este oportunitatea ta.

Dacă nu ești interesat de un anumit gând, acesta nu are nicio putere asupra ta. Nici n-ai nevoie să scapi de el. Acesta pur și simplu nu există pentru tine.

Nu căuta prietenia sau acceptarea acestei lumi. Ai curajul de a fi singur.

Sentimentele în sine nu creează probleme, ci mai degrabă tendința de a le interpreta și de a le analiza. Când din obișnuința crezi acele interpretări, acolo începe suferința.

Nu-i aminti lumii că este bolnavă şi tulburată de probleme. Aminteşte-i că este frumoasă şi liberă.

Cel mai mare pas către o viață de fericire și simplitate este să renunți, să te eliberezi. Ai încredere în puterea care are deja grijă de tine în mod spontan, fără efort.

Deseori, relaţiile cele mai bune nu sunt cele după care fugi, ci sunt cele ce pur şi simplu se revelează.

Nimeni nu vrea ca tu să fii liber, nici chiar cei apropiați. Fiindcă eliberându-te, tu vei deveni imprevizibil.

Am fost sărutat din interior şi m-a devastat în modul cel mai frumos. Nu am putut continua cu viaţa mea aşa cum era înainte. Ea a început să se schimbe şi este încă în schimbare, dar ceva în interior rămâne neschimbat. Am găsit ceea ce este neschimbător dar şi ceea ce se schimbă. Acum mă pot bucura. Aceasta dă naştere unui zâmbet care nu este doar cu buzele. Zâmbesc cu toată fiinţa mea. Bucuria este acest zâmbet.

