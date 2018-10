3 mituri despre parfumuri pe care inca le credem, desi au fost demontate

Mirosul este unul dintre cele mai puternice simturi, asa ca nu este deloc surprinzator ca parfumul a devenit un mod de a ne exprima personalitatea sau de a ne trezi o amintire. Parfumul pe care il alegem poate spune multe despre noi, iar multe femei au deja propria aroma-semnatura si nu isi schimba foarte des parfumul.

In timp, am invatat multe despre cum trebuie aplicat parfumul, cum trebuie depozitat sau cum sa il alegem. Insa printre aceste lucruri pe care le stim s-au strecurat si unele mituri, care au fost deja demontate de specialisti:

Calitatea unui parfum este data de pretul lui

Pretul unui parfum depinde de mai multi factori, insa de cele mai multe ori este influentat decisiv doar de doi: brand si ingrediente. Exista mitul conform caruia parfumurile scumpe sunt fabricate din ingrediente naturale, iar cele ieftine contin substante sintetice. Adevarul este ca niciun parfum nu este 100% natural, toate expira la fel de repede si inclusiv parfumurile din gama scumpa pot contine chimicale, insa asta nu inseamna ca ele sunt periculoase pentru noi.

Pe de alta parte, conteaza foarte mult si strategia brandului. De exemplu, in timpul Marii Recesiuni din SUA, celebrul Chanel No.5 a beneficiat de o campanie agresiva de marketing, iar pretul a fost scazut dramatic, astfel incat o sticluta ajunsese sa coste 2,25 dolari, echivalentul a 25 de dolari astazi.

O dovada in plus este faptul ca uneori poti gasi reduceri uriase la unele parfumuri, pe care le poti cumpara la preturi de cel putin doua ori mai mici. De exemplu, aceste parfumuri cu preturi pornind de la 29,99 de lei sunt reduse chiar si cu 79%, ceea ce le face instantaneu accesibile oricui. Tine cont de faptul ca valoarea unui parfum sta mai degraba in cat de mult iti place, cum miroase pe pielea ta sau cat timp rezista pe piele, decat numele producatorului.

Pentru a-ti da seama de mirosul unui parfum, trebuie aplicat pe incheieturi

Daca atunci cand testezi un parfum ai tendinta de a-l aplica pe incheieturi si apoi le freci intre ele, trebuie sa stii ca faci o greseala. Miscarea de frictiune distruge moleculele de parfum si contribuie la evaporarea mirosului, ceea ce inseamna ca acesta nu isi va arata astfel adevaratul sau miros.

Exista un sambure de adevar in acest mit, totusi. Parfumul se aplica, de obicei, in zonele in care pulsul se simte cel mai puternic. De aceea ne dam cu parfum pe incheieturi si pe gat. Pulsul si caldura acestor zone ajuta la raspandirea mirosului, astfel ca aroma parfumului se simte mai intens.

De asemenea, ai grija sa nu agiti sticla de parfum, intrucat acest lucru favorizeaza patrunderea oxigenului in sticla si alterarea mirosului. Cele mai bune zone in care putem aplica parfumul sunt incheieturile mainilor, zona decolteului, gatul sau in spatele genunchilor, iar pe o piele bine hidratata parfumul va mirosi intotdeauna mai intens.

Un parfum bun nu expira

La fel ca in cazul produselor cosmetice, si parfumurile au o data de expirare, asa ca daca ai acasa sticle de parfum vechi de cativa ani, este probabil timpul sa le arunci. Parfumul are trei inamici: caldura, lumina si umiditatea, iar fiecare dintre ei poate altera mirosul, precum si durata de valabilitate. Pentru a maximiza valabilitatea unui parfum este recomandat sa nu il tii niciodata in baie, unde umiditatea este mai ridicata, si nici intr-un loc aflat in bataia soarelui. Regula de baza de care trebuie sa tii cont este ca parfumul trebuie pastrat in cutia sa originala, intr-un loc umbros si uscat.

Valabilitatea unui parfum este influentata si de recipientul in care vine. De exemplu, parfumurile in sticle de aluminiu, pastrate corect, pot dura intre 5 si 8 ani, insa intr-un recipient din sticla durata lor este de doar doi ani.

