Keanu Reeves: 21 de citate profunde, răvășitoare, care te ajută să vezi viața cu alți ochi

Să ne lăsăm sufletul încântat de cuvintele frumoase și deosebit de profunde ale acestui actor și om minunat care este Keanu Reeves. Ne vor deschide ochii și ne vor face să privim cu alți ochii adevărurile vieții.

21 de citate de suflet ale lui Keanu Reeves

Dacă sufletul ți-a fost frânt în mod brutal și cu toate acestea încă ai curajul de a fi bun cu alte ființe umane, atunci ești un dur cu inimă de înger.

Fiecare bătălie din viața ta te-a transformat în persoana care ești astăzi. Fii recunoscător pentru momentele dificile, ele nu pot decât să te facă și mai puternic.

Conștientizarea existenței legii cauzei și a efectului, cunoscută și cu numele de karma, este o cheie fundamentală pentru a înțelege cum ți-ai creat lumea prin acțiunile corpului tău, prin cuvinte și minte. Când înțelegi cu adevărat conceprul de “karma”, atunci realizezi că tu ești responsabil pentru ceea ce ți se întâmplă. A ști că viitorul este în mâinile tale îți conferă o putere incredibilă.

Este întotdeauna minunat să poți ajunge să cunoști o femeie, cu tot misterul, bucuria și profunzimea care vin la pachet. Dacă poți face o femeie să râdă, vei vedea cel mai frumos lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pe pământ.

Știi că ai întâlnit o persoană specială când prezența celuilalt este amețitoare și totul pare să fie bine în lume.

Foto: Keanu Reeves; Credite foto: DFree / Shutterstock.com

Energia nu poate fi creată sau distrusă, energia curge. Trebuie să fie într-o direcție anume, cu o anumită direcție interioară, emoțională, spirituală. Trebuie să producă un efect undeva.

Vedeți oamenii din spatele meu? Se grăbesc către muncă și nu sunt atenți la nimic. Uneori suntem atât de prinși în viețile noastre încât uitam să ne acordăm timp pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Parcă suntem niște zombi. Privește în jurul tău și scoate-ți căștile. Spune “bună” cuiva pe care îl vezi și oferă o îmbrățișare cuiva care pare că suferă. Ajută pe cineva. Trebuie să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Ceea ce nu știu oamenii despre mine este că în urmă cu ani de zile m-am confruntat cu depresia. Nu am spus nimănui, a trebuit să lupt pentru a ieși din ea. Persoana care mă împiedica din a fi fericit eram EU. Fiecare zi este prețioasă așa că haideți să o tratăm ca atare. Nimeni nu ne garantează ziua de mâine așa că haideți să trăim astăzi.

Arta înseamnă să încerci să găsești binele din oameni și să faci din lume un loc cu mai multă compasiune.

Am crescut în spiritul respectului. Am fost învățat să ciocan înainte de a deschide o ușă. Să spun “bună” înainte de a intra într-o încăpere. Să spun “te rog” și “mulțumesc” și să am respect pentru cei mai în vârstă. Să îmi ofer locul altei persoane dacă are nevoie de el. Să spun “da, domnule” și “nu, doamnule” și să îi ajut pe ceilalți când au nevoie de mine, nu să stau pe margine și să privesc. Să țin ușă pentru persoana din spatele meu, să spun “scuzați-mă” când este cazul și să iubesc oamenii pentru ceea ce sunt și nu pentru ceea ce pot obține de la ei și, cel mai important, am fost crescut ca să mă port cu oamenii așa cum mi-ar plăcea ca ei să se poarte cu mine. Se numește respect.

Nimeni din noi nu pleacă din această viață în viață, așa că încetați să vă purtați ca și cum ați avea o eternitate la dispoziție. Consumați mâncăruri delicioase, care vă plac. Lăsați-vă mângâiați de razele soarelui când vă plimbați. Săriți în valurile mării. Spuneți adevărul pe care îl purtați în inimile voastre ca pe o comoară ascunsă. Fiți buni. Fiți ciudați. Nu este timp pentru nimic altceva.

Când nu mă simt liber și nu pot face ceea ce vreau, pur și simplu reacționez. Merg împotriva curentului.

Trebuie să îți schimbi viața dacă nu ești fericit și să te trezești dacă lucrurile nu merg în direcția în care îți doreai.

Citește continuarea pe pagina următoare >>>

Foto homepage: Keanu Reeves; Credite foto: Featureflash Photo Agency /Shutterstock.com