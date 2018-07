Am făcut o incursiune în culturile și țările lumii și am descoperit un limbaj splendid al înțelepciunii universale în care iubirea este un liant și un numitor comun. Da, din orice colț al lumii am fi, pare că iubirea ne vorbește cu același glas… Iată câteva dintre cele mai frumoase și interesante proverbe și învățături despre dragoste ale lumii:

25 de proverbe și învățături despre dragoste din 25 de culturi ale lumii

1. Pentru dragostea față de un trandafir, grădinarul devine sclavul a mii de spini. (Proverb turcesc)

2. Cel care are mâinile reci iubește, cel care are mâinile calde este iubit. (Proverb sicilian, Italia)

3. Omul s-a născut pentru iubire. Dacă urăște, s-a născut degeaba. (Proverb evreiesc)

4. Cel care iubește vaza, iubește și ce este înăuntrul ei. (Proverb tanzanian)

5. Dragostea care corupe adesea inimile pure purifică inimile corupte. (proverb portughez)

6. Dragostea privește prin ochelari care fac că arama să arate precum aurul, sărăcia că bogăția și lacrimile ca perlele. (Proverb peruvian)

7. Gândurile îndrăgostiților vorbesc cu alt glas când buzele tac. (Proverb scandinav)

8. La urma urmei… vom avea grijă doar de ceea ce iubim; vom iubi doar ceea ce vom înțelege; vom înțelege doar ceea ce am învățat. (Proverb hawaiián)

9. Certurile celor care se iubesc sunt reînnoirea dragostei. (Proverb marocan)

10. Dacă o pasăre în colivie nu cântă din dragoste, ea cântă plină de furie. (Proverb corsican, Franța)

11. Fericirea înseamnă să ai ceva de făcut, ceva de iubit, ceva la care să speri. (Proverb chinezesc)

12. Scopul nostru aici este să observăm, să învățăm, să evoluăm, să iubim; și apoi ne întoarcem acasă. (proverb australian)