Comunicat de presă

Unghii strălucitoare, îngrijite și minimaliste. Acestea sunt tendințele modei inspirate de cele mai actuale podiumuri, iar „Milky French” este manichiura care atrage toate privirile. Ușor de realizat, în ton cu orice tip de piele și perfectă pentru orice sezon. Combinația dintre manichiura franceză clasică și cea cu aspect lăptos o face elegantă și versatilă, un mix perfect între stilul tradițional și cel modern. Discretă și delicioasă în același timp, Milky French combină cea mai rece culoare a momentului cu cea mai clasică bază care a existat vreodată, și anume cea franceză.

De ce este Milky French în tendințe?

În lumea celebrităților, povestea a început cu J.Lo, apoi a continuat cu Jennifer Aniston și a urmat o cascadă de celebrități de la Hollywood: o astfel de alegere fericită pentru manichiură devine o necesitate.

Nicole Kidman cucerește (și) prin manichiura impecabilă

Diva australiană este regina rafinamentului, chiar și atunci când vine vorba de alegerea unghiilor.

Un look pur și simplu perfect: Nicole Kidman are întotdeauna o alură eterică, plină de farmec și impecabilă. În ceea ce privește manichiura: la premiera The Perfect Couple, diva australiană a etalat o manichiură Milky French... demnă de a fi copiată: unghii sofisticate și simple în același timp, efect nude și lăptos, în timp ce vârfurile devin transparente sau albe pentru a se juca cu cel mai natural efect posibil și pentru a ascunde orice imperfecțiune a unghiei. Cu un aspect al unghiei în formă de migdale, dar moale, elegantă, Nicole Kidman a optat pentru o nuanță nude discretă, cu un finisaj lucios. Efectul? Strălucire rafinată, fără accesorii. Și un aspect luxos... fără efort!

Foto: 0leJohny

„Manichiura Milky French este alegerea perfectă, mai ales atunci când ai unghii lungi și vrei să le tonifici, oferindu-le un aspect foarte sobru. Mată, dar cu aspect lăptos, este de asemenea o manichiură perfectă pentru a fi combinată cu inele și alte bijuterii. Milky French s-a născut pornind de la această idee: de a îmbunătăți aspectul unghiilor, făcându-le să arate mai frumoase, dar cu o naturalețe extremă.”, susține Ema Elekes, specialist OPI.

Foto: 0leJohny

Milky French este o variantă elegantă și minimalistă a manichiurii clasice franceze. În loc să folosească un strat de bază transparent sau nude, Milky French folosește o nuanță semi-mată sau alb lăptos, care oferă mai multă acoperire și un aspect mai moale.

„Pentru a obține o manichiură franceză lăptoasă, poți cere specialistului de la salon să folosească o bază albă lăptoasă cu subtonuri roz și un finisaj lucios”, sfătuiește specialistul OPI.

Foto: Opi

Simplitatea e primul pas spre eleganță! Alege să strălucești într-un mod natural!

Foto fr si main: Kornovan Yuliia /Shutterstock

Noemi Ultima actualizare: 26 Septembrie 2024 @ 08:09 Mai multe despre Noemi