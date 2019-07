Fiindca in materie de machiaj in vara 2019 se poarta ochii bine definiti, una dintre cele simple si actuale metode pentru a obtine acest look este cu ajutorul eyelinerului. Dungile de tus vor crea intotdeauna un machiaj frumos, elegant si cu un aspect sofisticat, iar pentru cei care ii reproseaza lipsa de diversitate, tehnicile de trasare a liniilor si cozilor de tus variaza atat de mult, incat rezultatul final nu poate fi decat unul spectaculos. Iata cateva stiluri de machiaj cu tus de ochi care iti pot servi drept inspiratie data viitoare cand vei dori sa aplici un machiaj deosebit: