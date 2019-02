Într-un discurs celebru pe care aceasta l-a adresat în cadrul unui festival de film ce adresează subiectul maternității, Ducesa a vorbit despre experiența comună pe care o traiesc atâtea mame. Mamă a trei copii la rândul ei, Prințesa Charlotte, Prințul George și Printul Louis, Ducesa nu este straină de multe dintre provocările pe care femeile le întampină atunci când trăiesc experiența maternității.

Considerând că este ducesă de Cambridge, o femeie care se bucură de numeroase privilegii în viață, ar putea fi greu de crezut ca devenind mamă, Kate Middleton s-a confruntat cu provocări majore. Cu toate acestea, în acest discurs, ea a vorbit despre ceea ce au cele mai multe mame în comun. Da, chiar și cele regale.

"Personal, a deveni o mamă a fost o experiență minunată și plină de satisfacții. Cu toate acestea, uneori a fost o provocare enormă - chiar și pentru mine, care am sprijin la domiciliu, spre deosebire de majoritatea mamelor care nu îl au", spune Kate Middleton.

Dar… "Nimic nu te poate pregăti pentru experiența copleșitoare a ceea ce înseamnă să devii mamă". Mulți părinți înțeleg acest roller coaster emoțional ce apare atunci când vin pe lume bebelușii lor. Și Kate a avut o experiență reală în adaptarea la noul rol, acela de a fi o mamă a lui George, Charlotte și Louis:

Maternitatea sste o experiență plină de emoții complexe, de bucurie, epuizare, dragoste și îngrijorare, toate amestecate împreună.

"Este o experiență plină de emoții complexe, de bucurie, epuizare, dragoste și îngrijorare, toate amestecate împreună", a spus ea. "Identitatea ta fundamentală se schimbă peste noapte. Te transformi din individul care se gândea la el însuși și devii o mamă în primul și în primul rând. Pentru multe mame, eu inclusiv, acest lucru poate să ducă în anumite momente la o lipsă a încrederii de sine și a unor sentimente de dezorientare.

Din păcate, pentru unele mame, această experiență poate să devină și mai grea, din cauza propriilor provocări de sănătate mintală.”

„2 din 10 femei vor suferi probleme de sănătate mentală ce pot apărea în timpul gravidiei sau după naștere”, atrage atenția Ducesa. Deși Kate înțelege că are mai multe resurse decât cele mai multe, ea își dă seama că fiecare mamă se luptă, indiferent de circumstanțele ei:

„Adesea, momentele lor de bucurie sunt umbrite de un adevărat sentiment de izolare și întunecime. Multe dintre aceste femei, suferă în tăcere, copleșite de sentimente negative și în același timp, fiind speriate să admită suferința prin care trec din cauza rușinii de ceea ce ar putea crede ceilalți, dacă ele nu fac față noii situației.

Trebuie să vorbim și despre stresul și încordarea pe care maternitatea le provoacă.

O parte din această frică are legătură cu presiunea de a fi părintele perfect, pretinzând că toți facem față în mod admirabil și suntem fericiți în orice moment. Este normal să vorbim despre maternitate ca despre un lucru minunat. Dar avem nevoie să vorbim și despre stresul și încordarea pe care le provoacă. Este în regulă să nu ni se pară ușor și a cere ajutor, nu ar trebui să fie considerat un semn de slăbiciune. Dacă oricare dintre noi am avea febră în timpul sarcinii, am căuta sfatul unui medic. Să cerem ajutorul în legătură cu sănătatea noastră mentală nu este diferit. Copiii noștri au nevoie ca noi să avem grijă de noi înșine și să obținem ajutorul de care avem nevoie.”

"Mamele își asumă o responsabilitate covârșitoare de a-și îngriji familiile", a spus ea. "Rolul lor este vital pentru a oferi iubire necondiționată, îngrijire și sprijin acasă, în special în primii ani de dezvoltare a copilului. De aceea, trebuie să facem tot ce putem pentru a ne susține și a valoriza munca grea".

Dacă o femeie se luptă cu depresia postpartum sau se adaptează la viață cu un copil, ducesa le îndeamnă să caute ajutor, în loc să se ascundă.

Foto homepage: Shutterstock/ Frederic Legrand - COMEO