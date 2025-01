Classix Festival 2025- Programul concertistic finalizat

IN ACEST ARTICOL:

Organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry, festivalul va avea loc la Iași între 23 februarie și 2 martie, iar biletele și abonamentele la concerte sunt deja disponibile pe site-ul oficial al festivalului.

Concertele anunțate recent

Programul celei de-a șasea ediții Classix Festival este alcătuit din 9 concerte organizate în cele 8 zile de desfășurare, în locații emblematice ale Iașului precum Palatul Culturii, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Catedrala Romano - Catolică Iași și multe altele. Mizând pe colaborarea interdisciplinară și sincretică, abordarea contemporană de prezentare, precum și pe accentul pus pe inovare și diversitate artistică, tematica ediției explorează revelațiile.

In Reverentia, concertul de deschidere devenit tradiție, va avea loc la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași, pe 23 februarie, începând cu orele 19:30. Cvartetul Arcadia și violoncelistul Octavian Lup vor interpreta un program alcătuit din lucrări semnate de Liszt, Beethoven și Schubert.

Concertul Baroque Royale ne va aduce pe scenă cel mai important ansamblu polonez de muzică barocă: Arte dei Suonatori - la 30 de ani de la fondare, în sezonul cultural România - Polonia 2024-2025, ce vor reda viață muzicii vechi cu instrumente autentice din secolul al XVII-lea. Sâmbătă, pe 1 martie, începând cu orele 19:00, în Sala Unirii din Cinema Victoria vom asculta muzica de curte a anilor 1600 și 1700 regăsită în lucrările compozitorilor: Johann Adolf Hasse, Giovanni Alberto Ristori, Georg Philipp Telemann, Franz Benda și Johann Gottlieb Graun.

Concertul de gală al ediției va avea loc pe 2 martie, începând cu orele 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași. Il Dolce Finale este dedicat tradițiilor și potențialului unificator al muzicii de inspirație folclorică. Vom asculta compozițiile lui Astor Piazzolla, Kjell Habbestad și Daniel Lazăr în interpretarea invitaților festivalului: Pietro Roffi (IT) - acordeon, Alessandro Stella (IT) - pian, Classix Collective (RO) - orchestră de coarde, Daniel Lazăr (SB / NO) - vioară și Mladen Miloradovic (SB / DE) - dirijor.

Călătoria concertului de încheiere al Classix Festival 2025 va porni în Argentina - unde „noul tango” va evolua în ipostaze diferite, inspirate de trăirile umane autentice. Va continua în Scandinavia, unde dansul va fi expus în ritmuri muzicale inspirate din natura sălbatică a Arcticului. La final, virtuozitatea instrumentală va aduce publicul acasă, într-o explozie de energie balcanică demnă de un final al unei noi aventuri clasice contemporane.

Cele 9 concerte care alcătuiesc programul Classix Festival 2025 sunt:

Abonamentele și biletele pentru concerte sunt disponibile spre achiziție pe site-ul oficial al festivalului. Pentru a încuraja participarea tinerilor, studenții și elevii beneficiază de o reducere de 50%. De asemenea, cei care plătesc cu un card BRD pot beneficia de un discount de 15%, ce se aplică automat la selectarea „BRD” ca modalitate de plată pe platformă.

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți ale festivalului, iubitorii muzicii clasice se pot abona la newsletter-ul dedicat disponibil pe classix.ro și pot urmări canalele de social media oficiale ale Classix.

Organizatori: Asociația Industrii Creative, Showberry

Partener principal: BRD Groupe Société Générale

Parteneri culturali: Centrul Cultural German, Institutul Francez din România la Iași, Institutul Polonez, Forumul Cultural Austriac, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Adam Mickiewicz

Parteneri instituționali: Complexul Muzeal Național „Moldova” - Palatul Culturii Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Episcopia Romano-Catolică Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Opera Națională Română Iași

Partener strategic: DAC Music Performance

Parteneri de ospitalitate: Vitamin Aqua, Noir Coffee Roasters, Gramma, Hotel Unirea, Hotel Bellaria, Volvo Nordic Cars

Parteneri de comunicare: Wink, Printco, Aeroportul Internațional Iași

Parteneri media: Aici a stat, Bookhub, Cărturești, Ercis FM, Fashion Premium Magazine, Happ.ro, IQads, Life.ro, Modernism, Observator Cultural, Radio Clasic FM, Radio France Internațional România, Radio România Iași, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Revista Golan, Spotmedia, Scena9, Suplimentul de Cultură, Viva FM, Ziarul de Iași, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

***

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.



Showberry, membru AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni! Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld, iar din 2020 a Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.

