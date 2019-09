Comunicat de presă

Comedia romantică „Un om fidel”/„L’homme fidèle”, regizată de Louis Garrel, cunoscut pentru rolurile din „The Dreamers” (r. Bernardo Bertolucci) şi „Le redoutable” (r. Michel Hazanavicius), ruleză în cinematografele româneşti din 20 septembrie, distribuit de Independența Film.

Cel de-al doilea lungmetraj din cariera regizorală a starului francez Louis Garrel, protagonistul filmului, alături de celebra sa soție Laetitia Casta și tânăra actriță Lily Rose-Depp, fiica lui Johnny Depp și a Vanessei Paradis, are în prim plan un triunghi amoros pasional și confuz, în care două femei concurează pentru dragostea aceluiași bărbat. Plin de umor și întorsături neașteptate de situații, povestea ne plimbă printr-un Paris pitoresc, în care iubirea nu este ceea ce pare.

Abel (Louis Garrel) și Marianne (Laetitia Casta) s-au despărțit în urmă cu 10 ani. După ce s-au reîntâlnit, Abel decide să o recucerească pe Marianne. Dar situația s-a schimbat: Marianne are un fiu, pe Joseph, iar mătușa lui, tânăra Eve (Lily Rose-Depp), este acum femeie în toată firea. Și toți au secrete de ascuns…

„Un om fidel”/„L’homme fidèle” a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Internațional de Film San Sebastian, în 2018, și premiul special al juriului la TIFF 2019, pentru ,,distribuția foarte bine gândită și scenariul fermecător’’.

Distribuit în România de Independența Film, „Un om fidel”/„L’homme fidèle” rulează din 20 septembrie în cinematografele din: București (Cinema City Cotroceni, Cinema Elvire Popesco, Cinema Europa, Cinema Muzeul Țăranului, Hollywood Multiplex, Grand Cinema and More Băneasa), Bârlad (Cinema Cityplex Victoria Bârlad), Bistrița (Cinema Dacia), Botoșani (Cinema Unirea), Brașov (Cinema One), Cluj (Cinema Victoria și Cinema City), Craiova (Cinema Modern), Iași (Ateneu), Pitești (Cinema Trivale și Cinema Sebastian Papaiani), Sfântu Gheorghe (Cityplex Arta), Tîrgu Mureș (Cinema Arta), Vaslui (Cityplex Vaslui).