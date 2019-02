La premiile Oscar 2019, Lady Gaga a devenit prima persoană din istorie care a câștigat cele mai prestigioase premii ale industriei de entertainment în același an: Oscar, Bafta, Grammy și Globul de Aur.

Nu știu dacă pentru fanii ei Oscarul a fost o surpriză, dar celebra Lady Gaga a părut în mod sincer extrem de emoționată în momentul când Oscarul pentru "Cel mai bun cântec original compus pentru coloana sonoră a unui film" a fost anunțat. Shallow, duo-ul hit de pe coloana sonoră a filmului A Star is Born, regizat de Bradley Cooper, a fost declarat câștigător și de către Academia Americană de film. Cântecul a fost scris de Lady Gaga, împreună cu Mark Ronson, Anthony Rossomando și Andrew Wyatt.

Discursul de acceptare al prestigiosului premiu a fost unul pe măsura emoțiilor. Lady Gaga a profitat de acest moment pentru a vorbi despre forța imensă care stă în spatele oricărei pasiuni pe care o avem. „Am muncit enorm”, a recunoscut ea. De asemenea, artista ne încurajează să fim curajoși și să mergem mai departe. Mărturisesc că mie mi-au mers la suflet cuvintele ei:

“Dacă ești acasă stând pe canapeaua ta și urmărești toate acestea acum, tot ce vreau să spun este că aceasta a însemnat multă muncă. Am muncit din greu pentru foarte mult timp. Și nu este despre a câștiga, ci este despre a nu te lăsa. Dacă ai un vis, lupta pentru el! Există o disciplină pentru pasiune și nu contează de câte ori ești respins sau ai căzut, este despre de câte ori te-ai ridicat și ai fost curajos și ai continuat să mergi mai departe.”, a spus Lady Gaga la OSCAR 2019.

Lady Gaga, discursul de accepatre a premiului Oscar pentru Cel mai bun cântec original:

În aceeași seară, Lady Gaga nu s-a oprit din a oferi publicului cuvinte pline de inspirație. Când la conferința de presă a fost întrebată “Ce își dorește să facă pe mai departe, având în vedere succesul fulminant obținut mai nou și în lumea filmului”, aceasta a răspuns: “Vreau să continui să fiu eu însămi și să fac tot ce îmi stă în putință. (…) Adevărul este că, atunci când mi-a fost înmânat acest Oscar, în această seară, m-am uitat chiar în ochii ei ( n.r. ai statuetei) și am văzut multă durere. Am văzut toate acele lucruri prin care am trecut. Nu este muncă ușoară și sunt foarte mândră că sunt aici alături de prietenii mei adevărați. Cu adevărat am stat într-o cameră și am scris un cântec împreună, fără să știm dacă cineva va da doi bani.”

În anul 2016, Lady Gaga a mai avut o nominalizare la Oscar, atunci pentru piesa originală Til It Happens to You care a apărut pe coloana sonoră a documentarului The Hunting Ground, despre fenomenul violurilor din campusurile americane. A cântat și atunci piesa pe scena Oscarurilor, într-un performance emoționant, când alături de ea au urcat pe scena supraviețuitoare ale violului.

Lady Gaga și Bradley Cooper, pe scena Oscarurilor 2019, interpretează piesa Shallow:

Foto homepage: Shutterstock/ Andrea Raffin