Top 10 cele mai ieftine destinații însorite în care să evadezi iarna aceasta

Poate că vara a cuprins multe zile calde, dar s-a terminat, iar pentru mult timp de-acum înainte vei căuta modalități de a scăpa de frig. Pentru a-ți veni în ajutor în drum spre o vacanță însorită, echipa din spatele motorului gratuit de căutare a ofertelor de călătorie la nivel global momondo.ro vine cu o formulă de escapadă pe timp de iarnă.

Specialiștii momondo au analizat costul total al destinațiilor însorite populare pe durata iernii europene, lunând în calcul zboruri, cazare la hotel de 3-4 stele, mâncare, băuturi și transport public, pentru a dezvălui care este cea mai ieftină destinație însorită în această iarnă.

Chiang Mai este cea mai ieftină destinație însorită de vacanță în această iarnă

Poți prinde o săptămână de răsfăț sub soarele din nordul Thailandei pentru aproximativ 924 de euro, având cheltuielile de bază incluse. Chiang Mai are printre cele mai ieftine costuri de zbor și mâncare, sub 500 de euro, pentru șapte zile de concediu. De altfel, Thailanda s-a dovedit a fi printre cele mai ieftine opțiuni de vacanță, având alte două destinații în top 10 cele mai ieftine pentru cei care vor să fugă de iarnă anul acesta.

Foto: Chiang Mai, Thailanda. By Take Photo/Shutterstock

De asemenea, India și Indonezia sunt următoarele două cele mai ieftine destinații. Pentru o săptămână în New Delhi și, respectiv, Bali, cheltuielile de transport, cazare și mâncare ajung puțin peste 1.000 de euro, în fiecare dintre acestea. Deși avantajele costurilor de vacanță vorbesc de la sine, dacă vrei să pleci în căutarea zilelor calde în toiul iernii ai de înfruntat, în schimb, zboruri mai lungi, cu escale, dincolo de granițele Europei.

Există, însă, destinații precum Tenerife, în Spania, la aproximativ opt ore de zbor, pentru care poți găsi, în același timp, cele mai ieftine oferte la biletele de avion, în medie de 237 de euro. Orașul european oferă temperaturi blânde, iar costul total pentru cazare, transport, masă și băuturi este de sub 1.300 de euro.