Filosofia lui Eckhart Tolle

Filosofia lui Tolle se concentrează pe conceptul de prezență și trăirea în momentul prezent. El susține că majoritatea suferinței umane provine din identificarea cu ego-ul și din trăirea în trecut sau viitor, în loc de a fi prezent în "acum". Prin practicarea prezenței și observarea gândurilor fără a se identifica cu ele, oamenii pot experimenta o stare de pace interioară și iluminare spirituală.

Tolle descrie ego-ul ca fiind o construcție mentală care ne separă de adevărata noastră esență și de ceilalți. El încurajează cititorii să își observe gândurile și emoțiile fără a se lăsa definiți de ele, promovând astfel o stare de conștiință mai înaltă și o conexiune profundă cu viața.

Cărți de Eckhart Tolle

1. Puterea prezentului: Ghid de dezvoltare spirituală - The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment (1997)

Această carte este considerată opera sa de referință. Tolle explorează conceptul de "acum" și cum trăirea în prezent poate aduce pace și iluminare spirituală. Cartea a devenit un bestseller internațional și a fost promovată de Oprah Winfrey.

2. Un pamant nou- A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose (2005)

În această carte, Tolle discută despre necesitatea unei schimbări de conștiință pentru a depăși identificarea cu ego-ul și a trăi o viață mai autentică și plină de sens. Cartea a fost, de asemenea, foarte bine primită și a fost subiectul unei serii de webinarii cu Oprah Winfrey.

3. Liniștea vorbește - Stillness Speaks (2003)

O colecție de reflecții scurte și meditative care explorează liniștea interioară și prezența. Este concepută pentru a fi citită în mod meditativ, oferind cititorilor momente de introspecție și calm.

4. Puterea prezentului. Ghid practic - Practicing the Power of Now (2001)

Aceasta este o continuare a "The Power of Now" și oferă exerciții practice și ghiduri pentru a aplica învățăturile din prima carte în viața de zi cu zi..

5. Una cu viața - Oneness With All Life (2008)

Această carte este o selecție de pasaje inspiratoare din "A New Earth", menite să ofere cititorilor o conexiune mai profundă cu viața și cu tot ceea ce există.

Citate de Eckhart Tolle

„A nu opune rezistenţă, a nu judeca, a nu vă ataşa, acestea sunt cele trei aspecte ale adevăratei libertăţi şi ale unei vieţi iluminate.”

„Acceptaţi fiecare moment şi tot ceea conţine el, ca şi când ar fi alegerea voastră. Imediat, viaţa va începe să lucreze în favoarea şi nu împotriva voastră. Apoi, priviţi miracolul pe care îl dezvăluie viaţa.”

„Atunci când pierzi contactul cu liniştea lăuntrică, pierzi contactul cu tine însuţi, când pierzi contactul cu tine însuţi, te pierzi în lume...”

„Cauza principală a nefericirii nu este aproape niciodată situaţia în sine, ci gândurile legate de ea. Fiţi conştienţi de gândurile pe care le gândiţi! Separaţi-le de împrejurări, care sunt întotdeauna neutre!”

„Calea normală este dificilă, şi nu a trăi în prezent. Acceptarea prezentului este acceptarea vieţii înseşi, fiindcă momentul de acum este inseparabil de viaţă. Aşadar, nu vă faceţi un duşman din momentul de acum. Împrieteniţi-vă cu el.”

„Când sunteţi bolnavi, nivelul de energie este scăzut, astfel că inteligenţa organismului poate prelua controlul pentru a folosi restul energiei în vindecare, astfel că minţii (şi implicit gândurilor şi emoţiilor) nu le rămân prea multe resurse. Ego-ul consumă cantităţi considerabile de energie. Nu mai e nevoie să spun că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului, în caz de boală, au nevoie de mult mai mult timp pentru vindecare. Unii nu mai apucă să se vindece, şi astfel, boala se cronicizează şi devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine.”

„Când te priveşte câinele, nu se gândeşte la ce fel de persoană eşti. Nu te judecă.”

„Când te uiţi la o fiinţă umană şi simţi o mare iubire pentru ea sau când tu şi frumuseţea naturii rezonaţi împreună, închide-ţi ochii câteva clipe şi simte esenţa acelei iubiri sau a acelei frumuseţi, inseparabile de cine eşti tu, de adevărata ta natură. Forma externă este o reflexie temporară a ceea ce eşti în interior, în esenţa ta. Acesta este motivul pentru care iubirea şi frumuseţea nu te vor părăsi niciodată, deşi alte forme exterioare o vor face.”

„Când va surprindeţi alunecând în aşteptare... ieşiţi repede din ea. Intraţi în momentul prezent. Fiţi, pur şi simplu, şi bucuraţi-vă de sentimentul vieţii. Când sunteţi prezent, nu este niciodată nevoie să aşteptaţi ceva.”

„Cea mai mare parte a suferinţei oamenilor este inutilă. Este creată chiar de dumneavoastră, atât timp cât viaţa vă este condusă de mintea care nu este supusă observării. Durerea pe care o creaţi acum este întotdeauna o formă de neacceptare, o formă de rezistenţă inconştientă faţă de ceea ce este. ”

„Cuvântul "iluminare" evocă într-un fel ideea unei realizări supraomeneşti, iar sinele fals vrea să perpetueze această idee; dar aceasta este pur şi simplu starea dumneavoastră naturală, trăirea identităţii cu Fiinţa. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil şi indestructibil, la ceva care, aproape paradoxal, sunteţi în esenţă dumneavoastră, dar care, cu toate acestea, vă depăşeşte cu mult. Ea înseamnă regăsirea naturii dumneavoastre adevărate, dincolo de nume şi de înfăţişare. Incapacitatea de a simţi această conectare dă naştere iluziei separării — separare de propria persoană şi de lumea care vă înconjoară. Atunci vă percepeţi, conştient sau inconştient, ca pe un fragment izolat. Apare frica, iar conflictul interior devine starea normală. ”

„Dacă nu vă puteţi simţi împăcat atunci când sunteţi singur, veţi căuta o relaţie pentru a vă acoperi sentimentul de disconfort. Puteţi fi sigur că această formă de disconfort va apărea într-o formă sau alta în relaţie şi că vă veţi considera probabil partenerul răspunzător pentru acest lucru.”

„Dacă vă mulţumiţi cu faptul de a nu fi cineva în mod deosebit, de a nu ieşi în evidenţă, atunci vă armonizaţi cu puterea universului. Ceea ce pentru ego înseamnă slăbiciune, reprezintă de fapt singura putere adevărată.”

„De mii şi mii de ani, am trăit identificându-ne cu mintea condiţionată, din care a rezultat un simţ limitat şi iluzoriu al sinelui, un eu infim, care se luptă în permanenţă, fiind veşnic temător, neliniştit şi în conflict cu el însuşi şi cu ceilalţi. Acum ne deschidem către starea naturală a sinelui nostru, unificat cu Prezenţa Divină – vastul tărâm al conştiinţei sau inteligenţa universală însăşi, în care mintea gânditoare este doar un mic aspect. Acesta este tărâmul păcii lăuntrice, din care iau naştere toate aspectele care fac ca viaţa să merite a fi trăită: creativitatea, pacea, vioiciunea, bucuria, iubirea.”

„Dincolo de fericire şi nefericire se află pacea.”

„Dragostea este o stare de spirit, nu o găseşti în afara ta, este mai mare decât tine. Dacă într-o relaţie experimentezi atât dragostea cât şi opusul, atunci trăieşti o dragoste dependentă. Nu îţi poţi iubi partenerul, atât timp cât îl ataci în minutul următor.”

„Dragostea pe care majoritatea cuplurilor o experimentează este bazată pe o nevoie de completare. Întotdeauna te vei îndrăgosti de cineva care îţi răspunde nevoilor ego-ului tău, pentru a înlocui o dependenţă şi pentru a da un nou sens vieţii tale. În acest fel frica şi lipsa sunt înlocuite de dragoste.”

„Este vreo diferenţă între fericire şi pacea interioară? Da. Fericirea depinde de condiţiile percepute ca fiind pozitive; pacea interioară nu.”

„Fiecare dependenţă îşi are sursa în refuzul tău de a-ţi înfrunta durerea proprie. Fiecare dependenţă începe cu durere şi se termină cu durere. După ce euforia dependenţei trece, şi mai multă durere va ieşi la iveală, pentru că ea era deja ascunsă în interior. Fiecare dependent ajunge la un punct unde nu mai funcţionează pentru tine, şi atunci vei simţi şi mai multă durere decât ai simţit vreodată.”

„Fiţi cât se poate de conştienţi de faptul că momentul prezent este tot ce aveţi.”

„Iertarea înseamnă să nu mai opunem rezistenţă vieţii - să îi permitem să trăiască prin noi.”

„Iubirea, bucuria şi pacea nu pot înflori până când nu v-aţi eliberat de sub dominaţia minţii.”

„În momentul în care partenerul nu-ţi mai îndeplineşte nevoile, toate sentimentele negative pe care le simţeai înainte să te îndragosteşti, vor apărea din nou.”

„În starea de iluminare sunteţi dumneavoastră - "dumneavoastră şi sinele dumneavoastră" devin una. Nu vă mai judecaţi pe "dumneavoastră înşivă", nu vă mai plângeţi de milă, nu vă iubiţi, nu vă urâţi etc. Ruptura cauzată de conştiinţa autoreflexivă e vindecată, iar blestemul ei înlăturat. Nu există niciun "sine" pe care trebuie să-l mai protejaţi, să-l apăraţi sau să-l hrăniţi.”

„În viaţa de zi cu zi, ai nevoie de trecut şi de viitor, dar identitatea ta nu trebuie să provină din ele.”

„La început poate fi dureroasă trezirea şi realizarea bruscă a faptului că acea colectivitate cu care s-au identificat şi pentru care au muncit este de fapt nebună, în acest punct, unii adoptă cinismul sau amărăciunea şi de atunci încolo neagă orice valoare, orice merit. Aceasta înseamnă că îmbrăţişează rapid un alt sistem de credinţă, în chiar clipa în care cel anterior a fost recunoscut drept iluzoriu şi, în consecinţă, s-a prăbuşit. Ei n-au înfruntat moartea egoului lor, ci au alergat şi sau reincarnat într-unul nou.”

„Liniştea este natura ta esenţială.”

„Nu aranjându-ţi altfel circumstanţele vieţii îţi vei găsi liniştea, ci dându-ţi seama cine eşti la cel mai profund nivel.”

„Nu puteţi primi ceea ce nu oferiţi. Curgerea în exterior determină şi curgerea spre interior.”

„Prezenţa este înţeleasă numai atunci când sunteţi prezent.”

„Suferinţa este necesară până când înţelegi că ea nu e necesară.”

„Sunteţi aici pentru a permite scopului divin al universului să se dezvăluie. Aceasta este dimensiunea reală a importanţei voastre.”

„Toate lucrurile care contează cu adevărat, frumuseţea, dragostea, creativitatea, bucuria şi pacea interioară se ivesc de dincolo de minte.”

„Vina, regretul, resentimentul, tristeţea şi toate formele de neiertare sunt provocate de prea mult trecut şi prea puţin prezent.”

„Zgomotul mental continuu te impiedică să descoperi acel tărâm al păcii interioare, care este inseparabil de Prezenţa Divină. De asemenea, el creează un sine fals, care este produs de minte şi care emite umbra fricii şi a suferinţei.”

Alma Ultima actualizare: 9 Octombrie 2024 @ 01:10 Mai multe despre Alma