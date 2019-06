Cartea de memorii a Tarei Westover m-a lăsat așa, într-o vâltoare de emoții și meditații interioare. M-a făcut să mă gândesc la câteva teme importante pentru mine.

Este cartea momentului iar ce auzi despre Educated (n.r. trad în ro: Învățare) sunt numai laude și superlative: se află pe lista de lecturi a lui Barack Obama, pe lista de lecturi a lui Bill Gets, este New York Times best-seller. Iar autoarea, Tara Westover, este pe lista Time a celor mai influenți oameni ai anului 2019, fiind girată de către Bill Gates. Este o carte răvășitoare din multe punctele de vedere.

Cartea de memorii a Tarei Westover m-a acaparat de la prima pagină. Dar poate că m-a acaparat de fapt din prima clipă când am citit o recenzie, acum vreo trei luni. Au urmat interviuri la care m-am uitat, într-o stare de perplexitate: ca și copil și adolescentă, Tara Westover nu a pus niciodată piciorul într-o clasă de școală, a crescut într-o familie fundamentalist-religioasă, în statul Idaho din SUA. Acum e scriitoarea momentului și are un doctorat în istorie intelectuală la Cambridge.

Lectura acestor memorii scrise de o persoană foarte tânără (autoarea a fost născută în 1986) m-a lăsat așa, într-o vâltoare de emoții și meditații interioare. M-a făcut să mă gândesc la câteva teme importante pentru mine, teme ce au legătură cu problematici colective și în același timp, teme care privesc propria evoluție și ce impact a avut Educația pe care am primit-o, asupra mea (familia, școala, societatea, universitatea și mai târziu cum am deconstruit totul prin studiile umaniste pe care le-am accesat, asemenea Tarei). Aș nota în mod special această anume stare de rezonanță pe care am simțit-o de la început, fiindcă o identificam pe Tara Westover ca pe o reprezentată a generației mele, o autoare care mi-a pus o oglindă în față, ca să mă gândesc la propriul parcurs avut până acum. Oricât de neobișnuită pare povestea și cum a fost trăită undeva în alt colț de lume, de fapt sunt și o mulțime elemente care nu îți sunt străine.

Sub influența informațiilor și intuiției, am făcut deci, recent rost de carte și am citit-o pe nerăsuflate. Iar acum, după ce am terminat, încă mă mai gândesc și caut disperată interviuri, și recenzii, și alte texte. Sunt convinsă că o să ajungă și la noi în țară valul Educated/ Învățare și o să văd curând frenezia care înțeleg că a fost anul trecut prin State. Nu sunt cuvinte mari, nu e un hit forțat sau un trend, cartea e mai bună decât orice descriere sau recenzie pe care am citit-o.

Tara Westover a fost crescută într-o zonă rurală a SUA, de părinți încătușați într-un sistem de credințe paranoic, o familie în care problemele de sănătate mentală au făcut simbioză perfectă cu fundamentalismul religios. O familie pe care ochii ei de copil o vedeau perfectă în ciuda numeroaselor episoade violente sau periculoase și față de care sufletul și mintea măture au decis să pună limite, păstrând totuși un imens spațiu pentru îngăduință, înțelegere și dragoste.

Cartea Tarei Westover este modul prin care s-a vindecat de traume, de violența suferită în acea familie, de abuzurile fizice și emoționale ale fratelui mai mare, de dominarea patriarhală a unui tată paranoic care își păzea copiii de doctori și profesori, dar îi punea să muncească în cele mai periculoase locuri, fără să arate că e mișcat prea tare atunci când se accidentau uneori la limită între viață și moarte, crezând în mod habotnic, că se abandonează voinței Divine. În mintea tatălui, școala și medicina erau instrumente ale Diavolului și oricine nu respecta cu strictețe religia așa cum el o practica era susceptibil să fie parte dintr-o conspirație mondială.

Am fi tentați să credem că parcursul Tarei a fost unul absolut insolit: drumul de la fetița care făcea conserve împreună cu mama ei pentru a se pregăti de Ziua de Apoi și sfârșitul lumii în Anul 2000 și de un atac al forțelor guvernamentale asupra familiei care refuză să își ducă la școală sau la doctor copiii, la femeia cu diploma de doctorat la Cambridge, care a scris un best-seller de succes mondial, până să împlinească vârsta de 30 de ani.

Oare câți oameni nu cresc însă, asemenea Tarei, în sisteme limitative de credință pe care le înmagazinează trăind în familia de bază și mai apoi între limitele nu prea îndepărtate ale unui sat sau cartier? Oare câți oameni asemenea tatălui Tarei nu sunt printre noi? Oare câți copii nu sunt crescuți în familii în care există probleme mentale serioase, oare câți copii nu trăiesc în pericol zilnic în propria familie, în propriul cămin, care ar fi trebuit să îi ocrotească?

Ce este puternic în legătură cu Educated (Învățare), este că aceasta este o carte ce întoarce o oglindă spre ține însuți. Când o citești și după, captivat/ă de un stil narativ desăvârșit, nu ai de ales decât să îți examinezi cu atenție sistemul de credințe și modul cum ai crescut, ce credeai că este adevărat și ceea ce poate ai descoperit și tu, la rândul tău, că nu e. Ce credeai că era dragoste și când colo era abuz.

Nu este o lectură copleșitoare însă. Este o lectură în mod surprinzător, plăcută, pentru că Tara Westover face loc clarității și odată cu ea, unei iubiri sincere față de părinții ei, în ciuda unor momente grele care sunt relatate.

Înveți care sunt mecanismele sănătoase prin care să îți onorezi totuși viața așa cum ai avut-o, făcând loc auto-transformării, înțelegerii și mai apoi gestului de a-ți lua sub stăpânire propria minte. Pentru ca în final, atunci când reușești să faci asta, să poți să declari cu mândrie că deții hățurile Adevărului tău, pe care tu ți l-ai descoperit, nu ți l-au livrat alții cu titlu de Absolut și mai ales, ca pe un troc, o condiționare în urmaa căreia să poți, sau nu, să mai treci pragul iubirii sau fidelității lor.

În toți acești ani de studiu, nu am lucrat pentru nimic altceva decât pentru a obține pentru mine însămi acest privilegiu: a vedea și a avea experiență mai multor adevăruri decât cele pe care le-am primit de la tatăl meu și de a folosi aceste adevăruri pentru a-mi construi propria minte. Am ajuns să cred că abilitatea de a evalua mai multe idei, mai multe istorii și puncte de vedere stă la baza a ceea ce înseamnă să te auto-creezi. - Tara Westover.

În multe dintre interviurile pe care le-am găsit online cu autoarea Tara Westover, aceasta este întrebată despre școli, despre sistemul de educație și așa mai departe, dar eu cred că această carte este în primul rând despre mentalități și sisteme de credință. Prezentând cazul familiei sale, arată cum anumite boli mentale se alipesc anumitor ideologii. Cum sisteme de credință pot să colonizeze familii, cum crești într-un asemenea mediu, cum aceste sisteme întrețin, ascund și perpetuează abuzul și cum singură scăpare devine a învață să accesezi un instrument indispensabil pentru o viață sănătoasă: gândirea critică. Nu ar trebui să învățăm ce să gândim, ci cum să gândim și nu să gândim doar lumea înconjurătoare ci și propriile experiențe prin care am trecut...

Abuzul este a-ți fi subjugată percepția realității.

Educated/Învățare ne învață (sic!) cum să ne eliberăm și să ne luăm în mâini propriile vieți, iubindu-i în continuare pe părinții noștri: "Poți să iubești pe cineva și totuși să alegi să îi spui la revedere. Poate să îți lipsească o persoană în fiecare zi și totuși să fii bucuroasă că nu mai este în viața ta." - Tara Westover

