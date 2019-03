LA MULȚI ANI DE 8 MARTIE! Află de ce Ziua de 8 Martie este importantă pentru noi: Istoricul Zilei de 8 Martie.

Pentru că este o zi specială, astăzi, datorită proiectului Nevertheless, adică o serie de podcasturi care spun poveștile femeilor care transformă educația și știința prin intermediul tehnologiei, vă facem cunoscute 8 postere suprebe, ilustrate de artiste din America de Sud, Africa, Orientul Mijlociu și China, pe care le puteți descărca gratuit. Aceste postere ilustrează femei de știință din tehnologie, inginerie și matematică. Iată deci cum femei vizionare din jurnalism, artă și științe, contribuie la a scrie o istorie importantă a contribuției femeilor din întreaga lume în tehnologie, o contribuție care de-a lungul istoriei nu a fost marcată cum se cuvine. Aceste femei devin imagini inspiraționale pentru noile generații.

„Ne-am bucura foarte tare dacă veți descărca posterele și le veți printa pentru școli, pentru locurile voastre de muncă. În felul acesta veți contribui la conștientizarea realizărilor acestor femeie care pot inspira noile generații de femei care activează în Științe.” – Nevertheless. Pueți asculta episodul Nevertheless despre femei în știință:

Urmăriți proiectul Nevertheless

1. Dr. Hayat Sindi – Cercetătoare și inovatoare

Dr. Hayat Sindi a fost născută în Arabia Suadită și este o lideră în lumea biothenologiei. Este pe locul 19 în topul celor mai influenți arabi din lume și pe locul 9 în topul celor mai influente femei arabe din lume. Este fondatoarea și președinta i 2 Institute și co-fondatoarea Diagnostics For All. Sindi are un doctorat în biothenologie la Newnham College, Cambridge; a fost prima femeie arabă acceptată la Cambridge și prima femeie arabă din Golful Persic și Statele Arabe care a obținut un doctorat în acest domeniu.

***Linkul de descărcare în format mare aici.

Posterul a fost realizat de Lidia Tomashevskaya, ilustratoare din Tel Aviv, Israel.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

2. Juliana Rotich – Antreprenoare și specialistă în domeniul tehnologiei

Juliana Rotich este tehnolog, atreprenoare, consultant și speaker. Este co-fondatoarea BRCK Inc, o companie de hardware și servicii tehnologice din Kenya. Compania își propune să dezvolte tehnologii inovatoare și folositoare pentru comunitățile cu infrastructuri slab dezvoltate. De asemenea, Juliana a co-fondat Ushahidi Inc., o companie tech non-profit specializată dezvoltarea unor servicii de software gratuite pentru a schimba modul în care informația circulă în lume. Urmăriți un TED Talk suținut de Juliana Rotich, cu traducere în limba română.

***Linkul de descărcare în format mare aici.

Artista: Thandiwe Tshabalala este o ilustratoare din Cape Town.

3. Maria da Penha – Bio farmacistă și apărătoare pentru drepturile omului

Maria da Penha este biofarmacistă din Brazilia. Ea pledează pentru drepturile femeilor, în mod particular vorbește împotriva violenței domestice. Când ea a fost aproape omorîtă de soțul ei, nu a existat nici măcar o secție de poliție specializată în violență domestică căreia putea să i se adreseze. Măria a deschis un proces care a durat două decade, în timp ce soțul ei a rămas liber. Mai târziu, Curtea pentru Drepturile Omului a criticat Brazilia pentru că nu ia măsuri speciale pentru a judeca și acuză agresorii în cazurile de violență domestică. Ca răspuns, guvernul brazilian a inițiat o lege care acum este numită Legea Maria dă Penha cu privire la violența domestică și violentă în familie care a crescut severitatea pedepselor în aceste cazuri.

***Linkul de descărcare în format mare aici.

Artista este Camila Rosa, ilustratoare freelanece din Brazilia.



4. Tu Youyou – Chimistă și profesoara, laureată cu Nobel

Tu Youyou este o chimistă în domeniul farmaceutic și profesoara. Ea a descoperit substanța denumită artemisinin, folosită pentru tratarea malariei. Descoperirea ei a fost semnificativă pentru medicina secolului 20, salvând milioane de vieți în întreaga lume.

Fiecare om de știință visează să facă ceva care poate ajuta lumea - Tu Youyou

Tu Youyou a primit premiul Lasker pentru medicină clinică și Nobelul pentru Medicină în 2015. Este prima laureată cu Nobel chineză.

***Linkul de descărcare în format mare aici.

Creatoarea posterului este Xu Hui, o ilustratoare din Jinan, China.

Citește mai departe