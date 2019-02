Mărturisesc că imediat ce am intrat pe secțiunea dedicată cărților, m-a învăluit o dorință acută de a lăsa tot și de a mă apuca, fix din acel moment, de devorat cărți!

Știam că Bill Gates este un iubitor de lectură și un intelectual, dar m-a uimit efervescența cu care împarte această pasiune cu vizitatorii blogului său. Găsesc secțiunea dedicată cărților de pe blogul Gatenotes, ca fiind extrem de savuroasă. Bill Gates scrie din suflet, scrie din perspectiva personală și face observații foarte pertinente cu privire la cărțile pe care le citește.

Observ o mare deschidere către teme foarte diverse și în același timp, de actualitate. Citește pe teme de psihologie, economie, socio-politică, romane, istorii personale, spiritualitate & mindfulness. O citează adesea pe Melinda, soția lui: “Eu și Melinda am apreciat această carte…” Iar eu, când îmi imaginez cum ei doi împărtășesc în viața de cuplu cărți și discuții interesante, încep să îi apreciez și mai tare ca oameni.

Bill Gates m-a convins să îl urmăresc de aici în colo pe blog, dar nu știu ce o să mă fac, cred că nu o să mai am liniște dacă nu voi reuși să parcurg acele cărți pe le descrie atât de pasional.

Top 10+ cărți recomandate de Bill Gates

Am să încep cu aceste 10 titluri recomandate cu fervoare de cunoscutul om de afaceri.

1. Steven Pinker - The Better Angels of Our Nature și Enlightment Now

De ani de zile, am tot spus că The Better Angels of Our Nature a lui Steven Pinker este cea mai bună carte pe care am citit-o în ultima decadă. Dacă ar fi să recomand o singură carte, pentru oricine, aceasta ar fi. Pinker folosește o cercetare meticuloasă pentru a argumenta că trăim în cea mai plină de pace perioada din istorie. Nu am mai întâlnit o explicație atât de clară a progresului. Iar cea mai nouă carte a lui, Enlightment Now, este chiar mai bună, spune Bill Gates.

Autorul a fost tradus și în limba română. Cărțile lui pot fi achiziționate din librăriile online.

2. Tara Westover – Educated (Carte de memorii)

E o carte mai bună decât ai auzit că este. – Bill Gates

Tara a fost crescută într-o familie mormona din zona rurală a Idaho. Educated este o istorie uluitoare și înțeleg de ce cartea a petrecut atât de mult timp pe lista bestsellerelor New York Times.

Mi s-a părut fascinant cum Tara a avut nevoie să studieze filozofie și istorie pentru a avea încredere în propriile percepții cu privire la lume, spune Bill Gates. Fiindcă nu fusese niciodată la școală, viziunea ei despre lume fusese formată prin prisma tatălui ei. El credea în teorii ale conspirațiilor și ea la fel. Când (n.r. în urma unor eforturi personale) a ajuns la Universitate a realizat că existau și alte perspective asupra unor lucruri pe care tatăl ei i le-a prezentat ca fiind de nechestionat.

În familia rurală a Tarei mai există alți doi frați care ulterior au reușit să își scrie, asemenea ei, teze de doctorat. Și acest lucru, surprinzător sau nu, îl putem pune tot pe seama tatălui care și-a învățat copiii – oricât de contradictoriu ar părea - „că ei pot să se auto-educe cu privire la absolut orice”, mai scrie Gates.

Cartea poate fi achiziționată și în România, în limba engleză.

3. Yuval Noah Harari - Homo Deus

"Mie și Melindei ne-a plăcut foarte tare cartea Sapiens, a lui Youval, care încearcă să explice cum specia noastră a ajuns să domine Pământul. A născut controverse în timpul cinelor noastre, la multe săptămâni după ce o citisem. Așa încât, atunci când a apărut Homo Deus, mi-am cumpărat o copie și m-am asigurat că o iau cu mine în cea mai recentă vacanță.

Și mă bucur că am luat-o. Cartea lui Harari este provocatoare precum Sapiens. Mai degrabă decât să se uite la trecut, așa cum face Sapiens, această carte privește spre viitor. Nu sunt neapărat de acord cu tot ce a scris autorul, dar a reușit să ilustreze o perspectivă înțeleaptă asupra a ceea ce îi este rezervat umanității.", spune Gates despre una dintre cele mai celebre cărți ale momentului.

Cartea este tradusă și în limba română și poate fi achiziționată din librăriile online.

4. John Carreyrou - Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

Nu am putut să pun jos acest triler cu un sfârșit tragic.

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup este un triler care detaliază cum a crescut și a decăzut compania Theranos in Silicon Valey.

"Nu obișnuiesc să citesc cărți care te fac să dai pagină după pagină. Adesea mă găsesc în situații când nu pot să mai las o carte din mână, dar nu sunt genul acela de cărți care i-ar ține pe majoritatea oamenilor lipiți de scaun. Cu toate acestea, m-am găsit recent citind o carte atât de uluitoare încât nu am mai putut să o las din mână."

Cartea poate fi achiziționată în limba engleză.

5. Thi Bui - The Best We could do

Cât de bine ne cunoaștem părinții? Aceasta este întrebarea pe care Thi Bui o ridică în romanul ei autobiografic uluitor, The Best We could do. Bui este fiica unor refugiați americani din Vietnam despre cae știa că sunt foarte traumatizați de trecutul lor dar despre care nu s-a simțit niciodată confortabil să îi întrebe. Totul s-a schimbat atunci când s-a născut băiatul lui Bui. Când își ține în brațe pentru prima dată copilul ea începe să aprecieze imensa responsabilitate care vine odată cu statutul de părinte și decide să afle mai multe despre sacrificiile pe care părinții ei le-au făcut pentru ea și frații ei, povestește Bill Gates.

Cartea poate fi achiziționată în limba engleză.

