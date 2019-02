Dacă ești în căutarea unor romane de iubire pentru suflet, am ales câteva titluri contemporane de bifat în vremurile mohorâte - și nu numai.

Cărțile de dragoste contemporane au o multitudine de fani și sunt tot mai populare, alături de scrierile clasice care au cucerit generațiile din urmă. Dacă în urmă cu câțiva ani personaje ca cele cunoscute în “Jane Eyre”, “Anna Karenina” sau “Emma” erau apreciate și invidiate, dar și compătimite pentru destinul lor, acum rolurile lor au fost înlocutie cu altele. Asta pentru că romanele de dragoste contemporane vin cu propriile propuneri de povești de dragoste de care să te atașezi.

Pentru inspirație, am făcut o listă cu zece recomandări și garantăm că implicarea va fi una mai mare decât ai crede.

Romane de dragoste ecranizate în filme emoționante

Înainte să te cunosc de Jojo Moyes

Lou este o tânără care nu are niciun fel de perspective. Aceasta acceptă să aibă grijă de Will, un tânăr cândva cu o viață extrem de activă, dar imobilizat acum în scaunul cu rotile, în urma unui accident. Ceea ce începe ca o relație imposibilă îi va schimba pe amândoi. Cartea de dragoste “Me Before You” a fost adaptată cu Emilia Clarke și Sam Claflin în rolurile principale.

Tuturor băieților pe care i-am iubit de Jenny Han

Din seria romane de dragoste pentru adolescenți, “To All the Boys I Loved Before” a devenit încă de la lansare un succes și ulterior un hit din portofoliul Netflix. Cartea redă povestea Larei Jean, o tânără care se vede în centrul unei situații stânjenitoare: toți băieții pe care i-a plăcut vreodată primesc, din greșeală, scrisorile pe care ea li le scrisese într-un moment de naivitate sinceră.

După ce ne-am întâlnit de Anna Todd

Tessa Young este o fată care știe ce vrea și a trăit mereu după reguli bine stabilite. Atunci când ajunge la facultate îl întâlnește pe Hardin, un tânăr care nu înseamnă decât probleme. Atrasă de el, se implică într-o relație care o va schimba pentru totdeauna. Cartea “După ce ne-am întâlnit” face parte din volumele “After”.

Sub aceeași stea de John Green

Cartea de dragoste și ulterior filmul “Sub aceeași stea” au fost mult timp subiect de discuții în online. Facem cunoștință cu doi tineri care suferă de cancer și care sfidează soarta atunci când se îndrăgostesc.

Five Feet Apart de Rachel Lippincott

Din aceeași categorie de cărți de dragoste pentru adolescenți, anul acesta poți vedea “Five Feet Apart”. Înainte poți citi cartea - în centrul poveștii tulburătoare sunt doi tineri care se îndrăgostesc. Doar că … nu ar trebui să stea mai aproape de câțiva metri pentru că altfel își riscă viețile. Poți iubi pe cineva pe care nu poți atinge?

Printre tonuri cenuşii de Ruta Sepetys

Una dintre cărțile contemporane care a tulburat este “Between Shades of Grey”. Un bestseller care redă povestea unui familii ce ajunge să fie deportată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Siberia. Aici, Lina, fata mijlocie, întâlnește un tânăr ca și ea, speriat de ce se întâmplă, iar împreună vor găsi puterea pentru a supraviețui.

Carti de dragoste ca un pansament pentru spirit

Pădurea norvegiană de Haruki Murakami

Romanul “Pădurea norvegiană” este o poveste de dragoste impresionantă care ne trimite în anii ‘60. Aici, pe fondul unei atmosfere social-politice îl întâlnim pe Toru Watanabe. Acesta este cunoscut prin perspectiva implicațiilor unei idile imposibile cu iubita prietenului mort.

Dincolo de iarnă de Isabelle Allende

În Brooklyn, în mijlocul iernii, un mic accident aduce împreună doi străini. Și așa începe o neașteptată poveste de iubire, descrisă în una dintre cele mai apreciate cărți de dragoste. El este un profesor solitar, ea o guatamaleză care lucrează ilegal. Când are nevoie de ajutor, ea apelează la el. “Dincolo de iarnă” dezbate teme precum violența și imigrația.

Fericirea începe azi de Jamie McGuire

Un roman de dragoste contemporan, care s-ar rezuma prin prezentarea proprie: “iubirea adevărată scoate la iveală tot ce este mai bun în tine…”. Dacă în urmă cu ceva timp Abby era o tânără cu probleme, a decis să se schimbe. Doar că, atunci când ajunge la colegiu viața ei se complică odată ce îl întâlnește pe Travis, care o face să intre în viața lui printr-un pariu.

Anna și sărutul franțuzesc de Stephanie Perkins

Amuzant și cu suspans, “Anna și sărutul franțuzesc” este un roman care a cucerit cititorii. Personajul principal este Anna, o tânără care are tot ce a vrut. Când ajunge la un internat în Paris, îl întâlnește pe el, cuceritorul locului. Și încet, încet, deși devin prietenii și el este într-o relație, ea începe să viseze la sărutul franțuzesc.

Dacă ai și tu niște cărți care te-au inspirat recent, așteptăm cu drag niște recomandări. Până la urmă, niciodată nu sunt suficiente cărți de dragoste pe care să le parcurgem și care să ne dea aripi să visăm.

