Pentru încăperea unde stai doar tu, pentru zona unde îți aduni prietenii, pentru living sau dormitor. Fotoliile tip puf au devenit tot mai populare, asta și pentru că sunt versatile și că se pot integra în diverse încăperi. În plus, arată minunat și sunt confortabile, plac ca înfățișare. Pot deveni preferatele musafirilor invitați la o seară de binging&chill. Sau chiar ale tale, pentru când îți dorești să meditezi.

Fotoliu tip puf Feelings

Pentru un living colorat, cel mai potrivit ar fi un fotoliu în alb-negru. Am găsit unul care are ca print texte cât mai variate. Poate fi și un cadou pentru cineva pasionat de citit, dar mai degrabă am spune că poate fi o adiție pentru o sufragerie când adunați gașca pentru filme. Umplutura este din bile de polistiren și foarte ușoară!

Fotoliu tip puf formă minge

În model mozaic, acest fotoliu este din piele ecologică și umplut cu perle din polistiren. Fabricat în România, poate fi scos la vedere în săptămânile de campionate când alături de tine vin microbiștii care urmăresc cu sufletul la gură meciurile echipelor favorite. Este perfect și pentru camera copiilor.

Fotoliu puf tip sac

Paleta de culori în care acest fotoliu este disponibil este una destul de ofertantă. Cu un nivel ridicat de confort, acesta invită la relaxare. Credem că ar fi de ales în cazul cinefililor care vor să se “scufunde” în el ca să intre mai ușor în lumea descrisă pe ecran. Ia ușor forma corpului și este la fel de simplu de întreținut.

Fotoliu tip sac cu broderie

Un puf care se remarcă prin motive tradiționale românești, acest fotoliu brodat se poate integra cu ușurință într-o cabană sau într-o casă țărănească dacă vrei să adaugi o notă modernă. Are două huse ca să fie mai ușor de spălat și este umplut cu puf siliconizat și bile de polistiren. În zona de șezut are și un spătar discret.

Fotoliu puf beanbag

Adică un fotoliu cu forma unei pungi de fasole. Nu trebuie să fie musai folosit la serile cu prietenii, poate la fel de bine să fie util când vrei să ai un colț doar al tău, unde să te refugiezi pentru relaxare la citit. Cu formă sferică ia ușor forma corpului tău, este rezistent și se poate pune atât la interior, cât și la exterior (protecție UV).

Fotoliu puf extensibil

Dacă ai invitați și te temi că nu ai unde să îi culci, un fotoliu puf extensibil ar putea fi o soluție ideală. Pe timp de zi este zonă de stat și lenevit, iar seara se transformă într-un pat comod, Are spatele atașat cu benzi Velcro și umplutura este din spumă. La exterior are material textil catifelat și plăcut la atingere.

Fotoliu puf tip saltea

O soluție la fel de practică pentru musafirii care vor să rămână peste seară la tine, ar fi fotoliul puf tip saltea. Extensibil, acesta are trei funcții: puf, fotoliu sau saltea. Suportă până la 200 de kilograme și are umplutură din lână și spumă. Este o piesă de mobilier versatilă și originală.

