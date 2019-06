Știi deja cât de important este să îți menții corpul hidratat indiferent de sezon. Vara, organismul este mai solicitat decât în alte anotimpuri, iar temperaturile ridicate nu ajută. Dacă te-ai plictisit de sticluța aia monotonă de plastic în care îți pui apă, poate că ar trebui să iei în considerare să schimbi “decorul”. Noi am căutat câteva dintre cele mă drăguțe recipiente în care să păstrezi băuturile preferate și să le consumi mândră!

Sticlă multifuncțională cu infuzor pentru apă cu vitamine sau shake

O sticlă cu infuzor este ce ai nevoie dacă vrei să consumi apă cu vitamine, ceai sau shake de proteine. Îți faci acasă propria băutură fără zaharuri și calorii, fără alte ingrediente nesănătoase - doar pui apă cu fructe sau legume pentru a obține aromele favorite. Obții instant ceva cu nutrienți, dar mai ales îți hidratezi corpul. Aceasta este confecționată din tritant - material ușor, rezistent la mirosuri, pete și funcțional.

O poți comanda aici

Sticlă sport pentru apă

Pentru cele mai active dintre noi, o sticlă mai simplă ca pentru joggning ar trebui să fie suficientă pentru a consuma apa. Nu trebuie nimic pretențios - este un recipient transparent din sticlă, cu capacitate de 0.42 litri și o greutate de sub 300 de grame. Adică ușor portabil și foarte eficient.

O poți comanda aici

Sticlă pentru apă și fructe

Flavourt it 2 Go este o sticlă fabricată din material plastic non-toxic ușor de întreținut, de purtat, de defilat cu ea. Obții sucuri naturale de fructe cu apă și câteva adaosuri cu ce îți place cel mai mult în acest sezon - castraveți, caise, piersici și multe altele. Are un coșuleț special în interior unde se pune fructul, adaugi apă și închizi sticla. Easy to go pentru vitamine!

O poți comanda aici

Sticlă cu perete dublu și infuzor

Și cu capac din bambus - o sticlă modernă pentru cele care caută un recipient de apă mai modernă și mai practică, mereu la îndemână și cu un design atrăgător. Este perfectă pentru ceaiuri, pentru băuturi naturale, pentru preparate de detoxifiere. Fabricată din sticlă borosilicată, aceasta permite păstrarea lichidului la aceeași temperatură pentru o perioadă îndelungată. Are o capacitate de 330 de mililitri și poate fi chiar un cadou cool pentru cineva “însetat”.

O poți comanda aici

Sticlă de apă cu imprimeuri simpatice

Un brand apreciat cu produse pentru casă, Rex London are în portofoliu și câteva lucrușoare de vară. Spre exemplu o sticlă de apă cu temă Desert in Bloom adică floral și drăguț. Un accesoriu original în care poți să păstrezi apa și în care poți face noi provizii pentru a te menține hidratată întreaga zi cât ai de umblat.

O poți comanda aici

Sticlă pentru ceai și băuturi calde cu sistem închidere

Vara nu trebuie să bei doar chestii reci, este suficient să consumi lichide pentru a-ți menține corpul hidratat. Ba chiar se recomandă ceaiuri calde pentru a te răcori mai ușor. O sticlă tare interesantă este cea fabricată din resurse naturale (nisip, calcar și carbonat de sodiu). În interior este prevăzută cu o strecurătoare detașabilă din inox, iar la exterior are o husă din neopren cu două fețe. Capacul este practic, prevăzut cu deschidere cu clapetă pentru acces la orificiul pentru băut.

O poți comanda aici

Sticlă termos cu curea

O sticlă foarte ușoară, pe care să o poți purta eficient cu ține în plimbările zilnice. Își poate găsi loc în geantă, în rucsac, în ghiozdan. Are un aspect tare feminin, este roz, este utilă și are niște chestii simpatice cu care este prevăzută - curea, închidere sigură si multe altele. Fabricată din oțel inoxidabil.

O poți comandă aici

Foto homepage: Antonina Vlasova /Shutterstock