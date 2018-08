3 idei simple si practice prin care poti transforma o garsoniera intr-un apartament cu 2 camere

Atunci cand locuiesti intr-o garsoniera, principala grija este cum sa separi spatiul astfel incat sa ai un loc destinat odihnei si unul petrecerii timpului liber. Chiar daca nu ai la dispozitie un spatiu foarte generos, care sa iti permita sa il amenajezi dupa bunul plac, asta nu inseamna ca nu exista unele lucruri pe care le poti face pentru a-ti spori confortul si pentru a mari optic spatiul din locuinta ta.

Cu putina imaginatie si cu ajutorul unor profesionisti poti transforma o garsoniera chiar si intr-un apartament cu doua camere, iar asta fara sa intervii decisiv in structura blocului si sa ai nevoie de aprobari si autorizatii.

Crearea rapida a unei camere in plus

Daca garsoniera ta este una de dimensiuni ceva mai mari, adica mai mult de 35 de metri patrati, atunci te poti gandi la posibilitatea crearii unui spatiu separat, care va servi pe post de dormitor. De regula, aici nu va incapea decat patul si, eventual, o noptiera sau un dulap de dimensiuni mai mici, insa va fi suficient pentru a simti ca ai propriul tau refugiu de odihna.

Separarea acestui spatiu nu este foarte complicata si se poate realiza foarte simplu prin montarea rigipsului pe pereti. Dupa cum vezi, montarea peretilor si acoperirea lor cu placi nu este o operatiune foarte complexa sau care sa dureze foarte mult timp si, in plus, ea nu intervine in niciun fel in structura cladirii.

Separarea spatiului cu ajutorul mobilierului

O alta solutie prin care poti crea impresia ca micuta ta garsoniera este un apartament cu doua camere este sa separi spatiul din living cu ajutorul unor piese de mobilier plasate strategic. De exemplu, un raft de bibilioteca inalt, care sa ajunga pana aproape de tavan, iti va oferi intimitatea de care ai nevoie si va da iluzia a doua spatii diferite, fiecare avand propriul sau rol si functionalitate.

Daca iti doresti flexibilitate mai presus de toate, atunci poti incerca separarea spatiului cu ajutorul unor draperii. In momentele in care vrei sa te odihnesti, tot ce ai de facut este sa tragi draperiile care impart livingul.

Instalarea usilor glisante este o alta solutie prin care poti crea impresia a doua incaperi diferite. Trebuie insa sa tii cont de faptul ca nu toate garsonierele se preteaza la instalarea usilor glisante si ar trebui sa ceri parerea unui expert inainte de a vizita magazinul de bricolaj.

Transformarea spatiului cu mobilierul modular

Mobilierul modular este o solutie practica pentru proprietarii sau chiriasii unor garsoniere de dimensiuni mici, care nu au la dispozitie suficient spatiu pentru a lua in calcul impartirea livingului in doua incaperi separate.

Mobilierul modular poate fi o alternativa ceva mai scumpa, insa cu ajutorul lui poti valorifica si spatiul pe care il ai pe verticala. Multe dintre apartamentele mobilate astfel arata spectaculos si complet iesit din comun, cu patul la inaltime si livingul la...„parter”.

Aceste idei de transformare a spatiului dintr-o garsoniera nu numai ca sunt foarte practice, dar ele nu iti vor scoate din buzunar foarte multi bani. In plus, au avantajul ca pot fi puse in practica nu numai de proprietari, ci si de chiriasi, pentru ca ele nu modifica deloc structura apartamentului si nu este nevoie de interventii drastice in structura peretilor.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Alyona Molchanova