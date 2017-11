FashionDays este un magazin online care s-a impus drept una dintre cele mai ofertante destinatii pentru moda, locul unde gasesti produse vestimentare din ultimele colectii ale celor mai importante branduri din domeniu.

FashionDays a anuntat ca pe 16 noiembrie da un early start la promotiile care ajung pana la 90% pentru imbracaminte si incaltaminte. Astfel, daca ai aplicatia instalata pe mobil poti fi printre primii care afla noutatile din campania de oferte, iar pe 17 noiembrie sa poti face comenzi cu discounturi si online.

Poti alege dintre mai multe categorii vestimentare, dar si accesorii precum ochelari, ceasuri, genti (de la 59 de lei) si posete, home&deco, dar si bijuterii cu diamante care pot fi oferite cadouri. Noutatile acestei editii vor fi reprezentate de vanzarea de diamante dar si de produse de lux de la case de moda renum.

Oferta Black Friday de la FashionDays o poti consulta online AICI



Cu alte cuvinte, o varietate de articole pentru femei, barbati si copii. O alta veste buna este ca s-au facut stocuri de pana la 1 milion de articole, de altfel cel mai mare. Ca un exemplus: 50.000 de rochii, 20.000 de ceasuri, 30.000 de produse de schi.

Si barbatii au ce sa aleaga pentru ei: anul asta, vor fi incluse ghete care pornesc de la 139 de lei, geci de sezon de la 99 de lei.

Oferte in magazinele online pentru imbracaminte si incaltaminte de Black Friday 2017

In campania de reduceri care incepe de Black Friday sunt mai multe outleturi online care vor aplica discounturi produselor din portofoliu. Avem incredere ca FashionDays merita urmarit pentru gama variata de optiuni - imbracaminte pentru dama (peste 300.000 pe stoc), pentru barbati (mai mult de 200.000 de articole) si copii (aproximativ 150.000 de articole, cu preturi de Black Friday de la 59 de lei).

In plus, recent FashionDays a introdus si sectiunea de beauty, de unde poti alege cosmetice, produse de make up si de infrumusetare de firma cu preturi accesibile, care pornesc de la 9 lei. S-ar putea ca de Black Friday sa avem surprize de fidelizare si la aceasta categorie.

Noi credem ca ceea ce ce face diferenta in modul cum imbraci ceva consta in atitudine, iar tinutele de la FashionDays te inspira sa ai incredere in tine, asa ca urmareste ofertele de Black Friday 2017. Tine cont ca pot opta si pentru incaltaminte: botine, ghete, cizme, sandale, pantofi sport, mocasini, papuci, tenisi si altele.

Printre marcile de firma disponibile in magazinul online de moda FashionDays, de unde poti alege produse de Black Friday, se vor remarca Dresel, Pepe Jeans London, Tissot, Nike, Trespass, Geox, Levi's, US Polo, Coccinelle. in exclusivitate, clientii Fashion Days vor gasi selectii de la branduri precum: Burberry, Valentino, Versace 19.69, Jimmy Choo, Rado si pentru campania 2017 au fost facute achizitii din categoriile bijuterii cu diamante, genti si accesorii de lux, de la branduri precum Clogau, Prada, Montblanc, Frey Wille, Carl F. Bucherer.

Cum sa cumperi haine de firma la preturi mici in Vinerea Neagra

Doar la un click distanta, vezi care sunt propunerile pentru acest sezon. Un pont ar fi sa urmaresti din timp magazinul online, sa adaugi in wishlist produsele favorite, ca sa fii printre primii care afla informatii despre promotiile aflate in desfasurare.

Cu putina rabdare, s-ar putea sa iti cumpari chiar rochia sau costumul pentru petrecerea de Craciun sau de Revelion, de altfel mai ieftine decat in mod normal - le vei putea gasi de la 59 de lei.

Spor la shopping si inspiratie!