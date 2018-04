Molarii de minte - cand este necesara extractia lor?

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, recomanda insa ca asa numita “masea de minte” sa fie verificata inca din perioada adolescentei, pentru a preveni pe viitor impactul negativ a acesteia asupra dintilor din jur si pentru a evita proceduri de extractie mai dureroase.

Desi este adevarat ca extragerea dintilor de minte poate preveni unele probleme dentare, procedura nu este necesara in fiecare caz, ci doar in acele situatii in care existenta lor poate afecta sanatatea orala si dezvoltarea danturii.

“Daca molarii de minte au loc sa erupa si ies in pozitie normala, este chiar indicat sa ii pastram, pentru ca ne pot fi de folos la varste mai inaintate, pentru a ne sprijini pe ei la realizarea unei lucrari dentare. In plus, daca vreunul dintre molarii dinaintea celui de minte este grav afectat de carie, molarul de minte poate fi tras mai in fata, in anumite cazuri, pentru a umple spatiul cu ajutorul unui aparat dentar. Insa, de cele mai multe ori, molarul de minte trebuie extras”, explica doamna doctor.

Numai dupa evaluarea pozitiei si impactului molarului de minte asupra dintilor inconjuratori medicul specialist va recomanda indepartarea lui, daca pacientul se afla in una din urmatoarele situatii:

daca gingia din jurul lui se poate inflama (pericoronarita) frecvent, uneori chiar cu acumulare de puroi, dureri, dificultati la masticatie, dificultati de deschidere a gurii etc.;

daca sacul folicular din jurul molarului se poate transforma in chist care erodeaza osul;

daca se poate caria usor deoarece din cauza pozitiei lui periuta si ata dentara ajung cu dificultate, iar zona nu este curatata corespunzator;

daca poate topi radacina dintelui vecin sau poate produce carierea lui;

daca poate produce inghesuirea incisivilor, afectand rezultatul obtinut dupa alinierea dintilor cu aparatul dentar;

daca nu au suficient loc si se afla intr-o pozitie anormala, molarii de minte trebuie indepartati inca de la varsta de 16 ani, inainte de a iesi si a produce efecte negative.

Molarii de minte superiori sunt mai usor de scos, iar vindecarea este mai rapida si mai usoara decat in cazul molarilor inferiori.