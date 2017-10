Melanomul, motivul serios pentru care trebuie sa faceti un control dermatologic dupa vara

Comunicat de presa

V-ati expus la soare in sezonul cald? Aveti multe alunite? Le monitorizati si ati observat unele modificari? Pielea este excesiv de uscata si va confruntati cu leziuni care nu trec? Sunt tot atatea motive ca sa mergeti de urgenta la dermatolog. Chiar si pielea fara multe semne evidente ar trebui evaluata de medic. Iar motivul este unul singur: mai mult de 70 la suta dintre melanoame, cele mai periculoase cancere de piele, apar spontan, pe zone de piele fara nicio alunita, se arata intr-un studiu mentionat recent in publicatia Academiei Americane de Dermatologie.

“Pe langa un consult al pielii, noi recomandam evaluarea prin Foto Finder, sistemul care ne ofera in mod integrat posibilitatea de a face screening pentru cancerul de piele. Acesta evidentiaza o harta a formatiunilor existente pe intregul corp si ne orienteaza atat asupra evolutiei lor in timp, cat si asupra tratamentelor posibil necesare. Cu ajutorul acestei tehnologii video, putem tine o leziune sub observatie pe termen lung. In plus, putem efectua o analiza a formatiunilor tegumentare cu analizatorul de alunite incorporat, putem detecta alunitele nou aparute sau modificate, precum si formatiunile pre-canceroase”, spune medicul Nicoleta Veress (foto), specialist dermatolog in cadrul spitalului Onco Card.

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, peste 3 milioane de persoane din intreaga lume se imbolnavesc anual de cancer de piele. Dintre acestea, peste 130 de mii sunt melanoame, cei mai expusi riscului fiind amatorii de plaja si solar. Expertii sunt de parere ca subtierea stratului de ozon si agresivitatea crescuta a ultravioletelor au dus la o explozie a cazurilor de melanom. Medicii spun ca sansele de vindecare pe termen lung cresc daca afectiunea cutanata este diagnosticata la timp si tratata corect.

“Cat priveste terapiile, la ora actuala, exista cateva criterii de operabilitate a melanomului pentru ca tratamentul sa fie cat mai eficient, exista limite de rezectie. Terapiile ulterioare, accesibile in Romania, sunt standard: este vorba despre chimioterapie, imunoterapie cu interferon, iar dintre medicamentele moderne, mentionam imunoterapia si terapia tintita, care pot bloca dezvoltarea celulei tumorale”, afirma dr. Mirela Dragan, medic primar oncolog in cadrul Onco Card.